Muere un motorista tras salirse de la vía en la TV-2032 en Renau

Los Mossos d'Esquadra investigan un nuevo accidente mortal en la red viaria catalana. Un motorista ha fallecido este domingo por la tarde tras salirse de la carretera, la TV-2032 en el término municipal de Renau (Tarragonès), por causas que aún se desconocen. El siniestro viario mortal fue en el punto kilométrico 3,8 y falleció el conductor.

Los Mossos d'Esquadra han recibido el aviso del siniestro las 17:18 horas y rápidamente se activaron tres patrullas policiales, dos dotaciones de los Bomberos de la Generalitat y varias unidades del Sistema de Emergencias Médicas. No se pudo hacer nada por salvar a la víctima que murió tras impactar contra el suelo tras la caída.

Mientras han durado los trabajos de emergencia para retirar el vehículo siniestrado se ha cortado la vía en los dos sentidos de la marcha. El Servei Català de Trànsit señala que, con esta víctima mortal, nueve personas han perdido la vida en las carreteras catalanas en lo que llevamos de año.