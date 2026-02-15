Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Multa baliza V-16Borrasca OrianaViento CatalunyaMuere Mercedes CarbóBenidorm FestHuelga de médicosTrumpDetenido Ripoll agresiónBarça árbitrosEpsteinMamarazzis
instagramlinkedin

En Palenciana

Muere un hombre de 92 años tras caerle un árbol encima en Córdoba

La víctima salió de su vehículo para ayudar a otro particular a retirar un árbol que se había desprendido en medio de la vía

Restos de árboles caídos permanecen aún en el Paseo Juan Carlos I de Sevilla tras el tren de borrascas que ha azotado en las últimas semanas a la comunidad andaluza.

Restos de árboles caídos permanecen aún en el Paseo Juan Carlos I de Sevilla tras el tren de borrascas que ha azotado en las últimas semanas a la comunidad andaluza. / Europa Press

EP

CORDOBA
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Un hombre de 92 años de edad ha fallecido este pasado sábado, 14 de febrero, a consecuencia de las heridas causadas tras caerle un pino encima en la localidad de Palenciana (Córdoba), según ha confirmado el Servicio de Protección Civil en declaraciones a Europa Press.

El suceso tuvo lugar este pasado viernes cuando Protección Civil recibió el aviso sobre las 10,15 horas de la mañana, en el que un particular alertaba de que un varón había resultado herido de gravedad al caerle un árbol de grandes dimensiones encima, una vez que había salido de su vehículo, en el paraje Camino de la Barca.

Al parecer, la víctima salió de su vehículo para ayudar a otro particular a retirar un árbol que se había desprendido en medio de la vía, y durante dicha maniobra, otro árbol acabó finalmente cayendo sobre el hombre.

Noticias relacionadas

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron efectivos sanitarios, Guardia Civil y Bomberos para realizar el rescate y trasladar al herido hasta el Hospital Infanta Santa Margarita de Cabra, donde permanecía ingresado. Finalmente el varón acabó falleciendo este sábado sobre las 7,00 horas de la mañana.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Borrasca Oriana, en directo: última hora de Aemet y el aviso por fuertes lluvias y viento en Catalunya, Comunitat Valenciana y resto de España
  2. Los médicos inician una semana de huelga buscando la comprensión de los pacientes: 'Mira, es que ya no podemos más
  3. Vall d'Hebron ensaya una terapia contra un cáncer infantil muy agresivo que reduce el tumor un 30% y prolonga la supervivencia
  4. Cómo acabar con 30 años de odio al pobre: cuando acosar a una mujer y su hijo es una costumbre en el pueblo
  5. María José, víctima de una superestafa inmobiliaria en Catalunya con notarios implicados: 'Pensé que me quedaba sin techo donde vivir
  6. El Govern cambia de estrategia y opta por territorializar los avisos ante la borrasca Oriana
  7. Detenido el imán de Ripoll por una presunta agresión sexual a una menor
  8. ¿Podrán celebrarse las rúas de Carnaval este sábado en Catalunya? Estas son las localidades que lo han aplazado

La Guardia Civil alerta de una nueva estafa: suplantan a Netflix para robar tu cuenta bancaria

La Guardia Civil alerta de una nueva estafa: suplantan a Netflix para robar tu cuenta bancaria

Muere un hombre de 92 años tras caerle un árbol encima en Córdoba

Muere un hombre de 92 años tras caerle un árbol encima en Córdoba

El ángel de la guarda de Salma, la mujer secuestrada en Murcia: "Llegó a mi casa toda llena de sangre, no hay un centímetro de su cuerpo en el que no tenga un golpe"

El ángel de la guarda de Salma, la mujer secuestrada en Murcia: "Llegó a mi casa toda llena de sangre, no hay un centímetro de su cuerpo en el que no tenga un golpe"

"La estafa amorosa es catastrófica para la víctima": una asociación de afectados atiende 600 casos en dos años

"La estafa amorosa es catastrófica para la víctima": una asociación de afectados atiende 600 casos en dos años

Detenido un cuidador de inválidos por instalar una cámara en una casa para grabar a mujeres desnudándose

Detenido un cuidador de inválidos por instalar una cámara en una casa para grabar a mujeres desnudándose

En directo | Las 'cajas negras' de los trenes todavía no se han extraído a la espera de obtener autorización judicial

Los cerrajeros cobran de media 102 euros por una urgencia y alertan de abusos: "Te pueden cobrar hasta 1.000 euros"

Más métodos para forzar cerraduras en Barcelona: del 'impresioning' y el 'topolino' a los chicles de menta y las estampitas

Más métodos para forzar cerraduras en Barcelona: del 'impresioning' y el 'topolino' a los chicles de menta y las estampitas