Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Multa baliza V-16Borrasca OrianaViento CatalunyaMuere Mercedes CarbóBenidorm FestHuelga de médicosTrumpDetenido Ripoll agresiónBarça árbitrosEpsteinMamarazzis
instagramlinkedin

Sucesos

Detenido un joven de 19 años como presunto autor de cinco robos con fuerza en comercios de Barcelona

El autor forzaba las puertas o rompía los cristales de los locales para acceder y llevarse el dinero de la caja fuerte, tras lo que huía rápidamente y de forma temeraria

Recurso de una detención de los Mososs d'Esquadra

Recurso de una detención de los Mososs d'Esquadra / MOSSOS D'ESQUADRA / Europa Press

EFE

EFE

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un joven de 19 años como presunto autor de cinco robos con fuerza cometidos en comercios de Barcelona, en los que utilizaba motocicletas sustraídas aunque carecía de permiso de conducir, ha informado este domingo la policía catalana en un comunicado.

Los robos se cometían de madrugada siguiendo un mismo patrón: el autor forzaba las puertas o rompía los cristales de los locales para acceder y llevarse el dinero de la caja fuerte, tras lo que huía rápidamente y de forma temeraria.

En uno de los casos, ocurrido en un supermercado, sustrajo más de 2.000 euros en efectivo de una caja fuerte. También se le atribuye la sustracción de más de 1.100 euros en una gasolinera.

La investigación, llevada a cabo por la Unidad de Investigación del distrito barcelonés de Sant Andreu, se inició a raíz de la detección de varios hechos de características similares registrados entre el 8 y el 30 de enero en esa zona de la capital catalana.

El casco de la moto puesto durante los hechos

En algunos casos actuaba con la ayuda de otra persona, y para dificultar su identificación, vestía ropa oscura y llevaba el casco de la motocicleta puesto durante los hechos.

Los investigadores, previa autorización judicial, llevaron a cabo este jueves 12 de febrero una entrada y registro en el domicilio del detenido, donde localizaron diversos objetos que lo relacionarían directamente con los robos, así como varias tarjetas de crédito vinculadas a una investigación por estafa y falsificación de documento público, cuyo fraude asciende a unos 21.000 euros.

El detenido, que también acumula antecedentes por estafas bancarias, pasó a disposición judicial el 13 de febrero.

Noticias relacionadas

La policía no descarta más detenciones en una investigación que sigue abierta.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Borrasca Oriana, en directo: última hora de Aemet y el aviso por fuertes lluvias y viento en Catalunya, Comunitat Valenciana y resto de España
  2. Los médicos inician una semana de huelga buscando la comprensión de los pacientes: 'Mira, es que ya no podemos más
  3. Vall d'Hebron ensaya una terapia contra un cáncer infantil muy agresivo que reduce el tumor un 30% y prolonga la supervivencia
  4. Cómo acabar con 30 años de odio al pobre: cuando acosar a una mujer y su hijo es una costumbre en el pueblo
  5. María José, víctima de una superestafa inmobiliaria en Catalunya con notarios implicados: 'Pensé que me quedaba sin techo donde vivir
  6. El Govern cambia de estrategia y opta por territorializar los avisos ante la borrasca Oriana
  7. Detenido el imán de Ripoll por una presunta agresión sexual a una menor
  8. ¿Podrán celebrarse las rúas de Carnaval este sábado en Catalunya? Estas son las localidades que lo han aplazado

Multan a un abogado por citar hasta 48 sentencias falsas sugeridas por IA

Multan a un abogado por citar hasta 48 sentencias falsas sugeridas por IA

Así está el incendio de la empresa de residuos de papel en Zaragoza: los bomberos siguen trabajando en el interior de la planta

Así está el incendio de la empresa de residuos de papel en Zaragoza: los bomberos siguen trabajando en el interior de la planta

Detenido un hombre por instalar una cámara en una casa para grabar a mujeres desnudándose

Detenido un hombre por instalar una cámara en una casa para grabar a mujeres desnudándose

Detenido un joven de 19 años como presunto autor de cinco robos con fuerza en comercios de Barcelona

Detenido un joven de 19 años como presunto autor de cinco robos con fuerza en comercios de Barcelona

La Guardia Civil alerta de una nueva estafa: suplantan a Netflix para robar tu cuenta bancaria

La Guardia Civil alerta de una nueva estafa: suplantan a Netflix para robar tu cuenta bancaria

Muere un hombre de 92 años tras caerle un árbol encima en Córdoba

Muere un hombre de 92 años tras caerle un árbol encima en Córdoba

El ángel de la guarda de Salma, la mujer secuestrada en Murcia: "Llegó a mi casa toda llena de sangre, no hay un centímetro de su cuerpo en el que no tenga un golpe"

El ángel de la guarda de Salma, la mujer secuestrada en Murcia: "Llegó a mi casa toda llena de sangre, no hay un centímetro de su cuerpo en el que no tenga un golpe"

"La estafa amorosa es catastrófica para la víctima": una asociación de afectados atiende 600 casos en dos años

"La estafa amorosa es catastrófica para la víctima": una asociación de afectados atiende 600 casos en dos años