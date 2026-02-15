Sucesos
Detenido un joven de 19 años como presunto autor de cinco robos con fuerza en comercios de Barcelona
El autor forzaba las puertas o rompía los cristales de los locales para acceder y llevarse el dinero de la caja fuerte, tras lo que huía rápidamente y de forma temeraria
Los Mossos d'Esquadra han detenido a un joven de 19 años como presunto autor de cinco robos con fuerza cometidos en comercios de Barcelona, en los que utilizaba motocicletas sustraídas aunque carecía de permiso de conducir, ha informado este domingo la policía catalana en un comunicado.
Los robos se cometían de madrugada siguiendo un mismo patrón: el autor forzaba las puertas o rompía los cristales de los locales para acceder y llevarse el dinero de la caja fuerte, tras lo que huía rápidamente y de forma temeraria.
En uno de los casos, ocurrido en un supermercado, sustrajo más de 2.000 euros en efectivo de una caja fuerte. También se le atribuye la sustracción de más de 1.100 euros en una gasolinera.
La investigación, llevada a cabo por la Unidad de Investigación del distrito barcelonés de Sant Andreu, se inició a raíz de la detección de varios hechos de características similares registrados entre el 8 y el 30 de enero en esa zona de la capital catalana.
El casco de la moto puesto durante los hechos
En algunos casos actuaba con la ayuda de otra persona, y para dificultar su identificación, vestía ropa oscura y llevaba el casco de la motocicleta puesto durante los hechos.
Los investigadores, previa autorización judicial, llevaron a cabo este jueves 12 de febrero una entrada y registro en el domicilio del detenido, donde localizaron diversos objetos que lo relacionarían directamente con los robos, así como varias tarjetas de crédito vinculadas a una investigación por estafa y falsificación de documento público, cuyo fraude asciende a unos 21.000 euros.
El detenido, que también acumula antecedentes por estafas bancarias, pasó a disposición judicial el 13 de febrero.
La policía no descarta más detenciones en una investigación que sigue abierta.
