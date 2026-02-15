Un detenido con 500.000 euros en efectivo asegura que ha vendido un cuadro de Monet
El acusado ha defendido que solo seguía órdenes de su superior y que no tenía nada que declarar
MULTIMEDIA | Los sueldos del narco: de 600 euros por chivatazos a 36.000 por pilotar narcolanchas
Un hombre de 32 años ha sido condenado este enero a tres años de prisión tras cruzar la frontera de España con Francia, en noviembre de 2023, con medio millón de euros sin declarar.
El hombre, de nacionalidad húngara, fue interceptado por agentes de aduanas en el peaje de Capitou (Francia). El acusado viajaba desde Tarragona con destino a Niza y llevaba consigo 500.000 euros envueltos en celofán bajo el asiento de su vehículo.
Lo que escondía en su coche
El sospechoso intentó justificar esta gran cantidad de dinero asegurando que provenía de la venta de un cuadro de Claude Monet.
"El valor de un cuadro de Monet supera con creces el medio millón", le dijo entonces un agente de aduanas.
Por si fuera poco, los paquetes de dinero contenían trazas de cocaína, lo que le acabó delatando, según publica el diario francés 'Var-matin'.
La sentencia ha sido firme
El hombre, que trabajaba para una empresa de inversión de oro con sede en Budapest (Hungría), ha sido juzgado (y condenado) por un tribunal de Draguignan (Francia), acusado de blanqueo de capitales, fraude aduanero y transferencia de efectivo no declarado.
Además de los tres años de prisión, el acusado enfrenta dos sanciones aduaneras que suman 700.000 euros y tiene prohibido entrar en territorio francés durante cinco años.
- Infecciones, necrosis, deformidades... un 20% de las primeras consultas a los médicos estéticos son por efectos adversos de tratamientos realizados por personal sin formación
- Última hora de la alerta roja por fuerte viento en Catalunya, hoy en directo | Protecció Civil envía un ES-Alert con medidas para este jueves
- Fernando Mora, psiquiatra, comparte un sencillo truco para neutralizar los pensamientos negativos: 'Vas a ver los problemas con otra perspectiva
- Borrasca Oriana, en directo: última hora de Aemet y el aviso por fuertes lluvias y viento en Catalunya, Comunitat Valenciana y resto de España
- Catalunya se paraliza por un vendaval histórico que enciende el debate sobre la gestión de las alertas
- Muere la trabajadora de una empresa de Bon Pastor que se le cayó parte del techo por el fuerte viento
- Los médicos inician una semana de huelga buscando la comprensión de los pacientes: 'Mira, es que ya no podemos más
- Cómo acabar con 30 años de odio al pobre: cuando acosar a una mujer y su hijo es una costumbre en el pueblo