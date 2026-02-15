Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Detenido un conductor por circular a 233km/h en Navata (Girona) y adelantar de manera temeraria

Además de la velocidad penal en un tramo de limitación a 90 km/h, el hombre hizo adelantamientos prohibidos, que pusieron en riesgo al resto de usuarios de la vía

El coche inmovilizado por los Mossos por circular a 233 km/h en Navata

El coche inmovilizado por los Mossos por circular a 233 km/h en Navata / Mossos d'Esquadra

ACN

ACN

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un conductor de 37 años por un delito contra la seguridad vial después de circular a 233 km/h por la N-260 a la altura de Navata (Alt Empordà), en un tramo de limitación a 90 km/h.

Los hechos pasaron este sábado a tres cuartos de cinco de la tarde. Además de la velocidad penal, el hombre hizo adelantamientos prohibidos, que pusieron en riesgo al resto de usuarios de la vía. Los agentes lo interceptaron posteriormente en la C-26, en el término municipal de Borrassà (Alt Empordà). Le hicieron el test de drogas y alcohol, que dio negativo. El vehículo quedó inmovilizado.

