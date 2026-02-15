Detenido un conductor por circular a 233km/h en Navata (Girona) y adelantar de manera temeraria

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un conductor de 37 años por un delito contra la seguridad vial después de circular a 233 km/h por la N-260 a la altura de Navata (Alt Empordà), en un tramo de limitación a 90 km/h.

Los hechos pasaron este sábado a tres cuartos de cinco de la tarde. Además de la velocidad penal, el hombre hizo adelantamientos prohibidos, que pusieron en riesgo al resto de usuarios de la vía. Los agentes lo interceptaron posteriormente en la C-26, en el término municipal de Borrassà (Alt Empordà). Le hicieron el test de drogas y alcohol, que dio negativo. El vehículo quedó inmovilizado.