Sucesos
Detenido un conductor por circular a 233km/h en Navata (Girona) y adelantar de manera temeraria
Además de la velocidad penal en un tramo de limitación a 90 km/h, el hombre hizo adelantamientos prohibidos, que pusieron en riesgo al resto de usuarios de la vía
Los Mossos d'Esquadra han detenido a un conductor de 37 años por un delito contra la seguridad vial después de circular a 233 km/h por la N-260 a la altura de Navata (Alt Empordà), en un tramo de limitación a 90 km/h.
Los hechos pasaron este sábado a tres cuartos de cinco de la tarde. Además de la velocidad penal, el hombre hizo adelantamientos prohibidos, que pusieron en riesgo al resto de usuarios de la vía. Los agentes lo interceptaron posteriormente en la C-26, en el término municipal de Borrassà (Alt Empordà). Le hicieron el test de drogas y alcohol, que dio negativo. El vehículo quedó inmovilizado.
- Borrasca Oriana, en directo: última hora de Aemet y el aviso por fuertes lluvias y viento en Catalunya, Comunitat Valenciana y resto de España
- Los médicos inician una semana de huelga buscando la comprensión de los pacientes: 'Mira, es que ya no podemos más
- Vall d'Hebron ensaya una terapia contra un cáncer infantil muy agresivo que reduce el tumor un 30% y prolonga la supervivencia
- Cómo acabar con 30 años de odio al pobre: cuando acosar a una mujer y su hijo es una costumbre en el pueblo
- María José, víctima de una superestafa inmobiliaria en Catalunya con notarios implicados: 'Pensé que me quedaba sin techo donde vivir
- El Govern cambia de estrategia y opta por territorializar los avisos ante la borrasca Oriana
- Detenido el imán de Ripoll por una presunta agresión sexual a una menor
- ¿Podrán celebrarse las rúas de Carnaval este sábado en Catalunya? Estas son las localidades que lo han aplazado