Los Agentes Rurales duplican las denuncias en el último año por infracciones en espacios naturales

El Departament d'Interior ha dado a conocer los resultados del balance del primer año de implementación del Plan de Refuerzo de la Vigilancia en los Espacios Naturales Protegidos, que han realizado los Agentes Rurales en 22 zonas con protección especial. En concreto, a partir de este plan se han duplicado las actuaciones de vigilancia pasando de 22.807 en 2024 a 43.477 en 2025, lo que supone un incremento del 109%.

Este incremento de los controles ha supuesto detectar más conductas irregulares que hacen las personas que acuden a estos espacios protegidos. Por eso, el año pasado los Agentes Rurales interpusieron 2.275 denuncias cuando en 2024 fueron 1.007, una subida del 126%.

El aumento más importante de multas fue en la región de Barcelona, que se pasó de 178 en 2024 a 593 el año pasado, (233%), seguido de Terres de l'Ebre (de 130 a 323, 148,5%), Catalunya Central (40 a 92, 130%), Girona (272 a 571, 109,9%), Alt Pirineu (326 a 622, 90,8%), Lleida (11 a 15, 36,4%) y Tarragona (50 a 59, 18%).

De las 2.275 denuncias interpuestas por Agentes Rurales en año pasado 1.048 están relacionadas con la circulación motorizada, 299 con la pesca continental y subacuática, 189 con la regulación de la afluencia de usuarios, 144 con incendios, 50 con los animales de compañía (como no llevar a perros atados) y 10 con la caza.

A partir de la aplicación de este plan de refuerzo se incrementó la vigilancia en espacios protegidos con más de un centenar de efectivos durante los periodos vacacionales, fines de semana y festivos. Los agentes han intensificado las tareas de información, prevención y control en los días de mayor afluencia con el objetivo de hacer compatible el disfrute de los espacios naturales con su protección.

Vigilancia de los Agentes Rurales en zonas naturales de Catalunya / Agents Rurals

Este refuerzo se ha llevado a cabo con presencia diurna y nocturna, mediante patrullas terrestres y marítimas y con el apoyo de medios aéreos y tecnológicos como los drones de vigilancia, que permiten ampliar la capacidad de control en zonas de difícil acceso. Además de vigilar estos espacios se han hecho controles de la afluencia de visitantes y de la circulación motorizada; protección de la fauna; prevención de incendios y gestión de los recursos forestales.

Biodiversidad y fauna

En el conjunto de actuaciones vinculadas al ámbito de espacios naturales y biodiversidad (ENBIO), los Rurales ha pasado de 7.654 actuaciones en 2024 a 21.856 actuaciones en 2025, casi triplicando la actividad. De esta forma, se ha incrementado la vigilancia relacionada con la circulación motorizada por lo que en 2025 se han realizado 3.187 servicios en este ámbito, mientras que en 2024 fueron 1.333.

En relación con las actuaciones vinculadas a la fauna, estas han pasado de 6.245 en 2024 a 10.333 en 2025. Estas cifras engloban actuaciones de protección y control de animales, así como la detección de conductas ilícitas o actuaciones preventivas para minimizar molestias a especies sensibles.

En el ámbito de la prevención de incendios forestales, las actuaciones también han aumentado, pasando de 2.279 en 2024 a 3.570 en 2025. Estas tareas incluyen vigilancia, control de actividades de riesgo, información a la ciudadanía y actuaciones para garantizar el cumplimiento de la normativa de prevención de incendios, especialmente en periodos de mayor riesgo.

22 espacios con protección especial

La vigilancia se ha llevado a cabo en 22 espacios naturales de todo el territorio: el Parque Nacional de Aigüestortes y Lago de Sant Maurici, el Parque Natural del Cap de Creus, las Montañas de Prades, el Montgrí, las Islas Medas y el Baix Ter, la Sierra del Montsant, el Alt Pirineu, el Delta del Ebro, la Sierra del Cadí-Moixeró, los Aiguamolls de l’Alt Empordà, el Parque Natural de Els Ports, el Macizo del Montseny, la Sierra de Collserola, el Macizo del Garraf, Montserrat, la Sierra del Montsec, la Zona Volcánica de la Garrotxa, la Alta Garrotxa, el Delta del Llobregat, las cabeceras del Ter y del Freser, el Macizo de la Albera, el Parque Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac y el Mas de Melons-Alfés.

En diciembre pasado se incorporaron 102 nuevos agentes a la plantilla, por lo que actualmente hay 675. La previsión es alcanzar los 1.300 efectivos en 2030 en el marco del próximo Plan Estratégico del Cuerpo. Esta ampliación de recursos humanos tiene como finalidad mejorar la atención a la ciudadanía y adaptar a los agentes a los nuevos retos derivados del cambio climático.

En los espacios naturales protegidos no está permitido circular con vehículos motorizados fuera de las pistas forestales autorizadas, ni hacer fuego en terrenos forestales y en la franja de 500 metros que los rodea sin autorización, hay que llevarse cualquier residuo generado, solo se permite aparcar en zonas habilitadas y los perros deben ir atados para evitar molestias a la fauna y al ganado.