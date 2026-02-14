Tres falsos revisores del gas detenidos en Granollers por estafar 4.000 euros a una anciana

El pasado martes los Mossos d'Esquadra detuvieron en Granollers a tres sospechosos, de 21, 23 y 29 años, de estafar dinero y robar joyas a una vecina de 80 euros del municipio. Mientras uno de los sospechosos se hacía pasar por operario del gas y distraía a la víctima junto con otro acusado al teléfono, también simulando ser de la compañía, un tercer sospechoso entraba en la vivienda para robar dinero, joyas y tarjetas bancarias.

Según la policía, con la excusa de revisar la instalación del gas haciéndose pasar por técnicos de la compañía, entraban en casa de personas mayores y robarles dinero y tarjetas bancarias. Al menos uno de los tres detenidos tenía antecedentes por hechos similares.

Precisamente el robo se descubrió cuando agentes de Mossos de paisano identificaron a los sospechosos mientras utilizaban las tarjetas de la víctima para sustraer dinero en un cajero, "haciendo reintegros reiterados y con una actitud vigilante", según la policía.

Los Mossos identificaron a los sospechosos y en el registro del coche de uno de ellos localizaron más tarjetas bancarias de la mujer. Por eso pudieron contactar con ella. La víctima les explicó que esa misma mañana un hombre que se había identificado como operario de la compañía del gas había acudido a su casa para resolver una reclamación que había hecho días atrás.

Mientras ella estaba en la zona de la caldera con el falso operario, otra persona le había entretenido por teléfono haciéndose pasar por alguien de la compañía de gas y le habría pedido información sobre los códigos de seguridad de las tarjetas. Sin que la mujer se diera cuenta, otro hombre habría entrado en el piso y le habría sustraído las tarjetas, dinero y varias joyas.

Los agentes detuvieron a los sospechosos además de recuperar los 3.600 euros que habían sacado del cajero con sus tarjetas. Se los devolvieron a la víctima junto con los 350 euros que le habrían sustraído en efectivo del domicilio, así como varias joyas. Los tres detenidos pasaron a disposición judicial el miércoles 11 de febrero.