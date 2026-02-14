Sucesos
Un robo de cable en Bellvitge provoca retrasos en varias líneas de Rodalies
Así está la situación de las líneas de Rodalies Renfe en Catalunya: la RL4 entre Cervera y Manresa reabre este sábado
Las demoras superan los 10 minutos y pueden alcanzar la media hora
Adif ha informado que el robo de cable en la señalización de la vía II en la estación de Bellvitge-Gornal (L'Hospitalet de Llobregat) ha provocado retrasos superiores a 10 minutos en trenes de media distancia y de Rodalies, en concreto de las líneas R2, R2 Nord y R2 Sud, en dirección a Barcelona.
En este sentido, a consecuencia del incidente se establece una "circulación con autorización de rebase de señales para trenes" en dirección hacia Barcelona, según Adif. Los Mossos d'Esquadra han iniciado una investigación por este robo según han explicado fuentes policiales a EL PERIÓDICO.
Por otro lado, la ACN informa que, a raíz de este robo de cobre en esta estación, también existen retrasos también en las líneas regionales de R13, R14, R15, R16 y R17, en dirección a Barcelona, que pueden oscilar entre los 20 y los 30 minutos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Infecciones, necrosis, deformidades... un 20% de las primeras consultas a los médicos estéticos son por efectos adversos de tratamientos realizados por personal sin formación
- Última hora de la alerta roja por fuerte viento en Catalunya, hoy en directo | Protecció Civil envía un ES-Alert con medidas para este jueves
- Fernando Mora, psiquiatra, comparte un sencillo truco para neutralizar los pensamientos negativos: 'Vas a ver los problemas con otra perspectiva
- Borrasca Oriana, en directo: última hora de Aemet y el aviso por fuertes lluvias y viento en Catalunya, Comunitat Valenciana y resto de España
- Catalunya se paraliza por un vendaval histórico que enciende el debate sobre la gestión de las alertas
- Muere la trabajadora de una empresa de Bon Pastor que se le cayó parte del techo por el fuerte viento
- Oriana reactiva los avisos por mal tiempo en Catalunya a pocas horas de las celebraciones de carnaval
- Detectados dos nuevos casos de peste porcina africana en Catalunya fuera del radio inicial