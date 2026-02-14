Un robo de cable en Bellvitge provoca retrasos en varias líneas de Rodalies

Adif ha informado que el robo de cable en la señalización de la vía II en la estación de Bellvitge-Gornal (L'Hospitalet de Llobregat) ha provocado retrasos superiores a 10 minutos en trenes de media distancia y de Rodalies, en concreto de las líneas R2, R2 Nord y R2 Sud, en dirección a Barcelona.

En este sentido, a consecuencia del incidente se establece una "circulación con autorización de rebase de señales para trenes" en dirección hacia Barcelona, según Adif. Los Mossos d'Esquadra han iniciado una investigación por este robo según han explicado fuentes policiales a EL PERIÓDICO.

Por otro lado, la ACN informa que, a raíz de este robo de cobre en esta estación, también existen retrasos también en las líneas regionales de R13, R14, R15, R16 y R17, en dirección a Barcelona, que pueden oscilar entre los 20 y los 30 minutos.