Sucesos
Los Mossos controlan los accesos a una 'rave' en Conesa con 250 personas
Los vecinos no se han quejado por la música
Una macrofiesta 'rave' ilegal reúne a unas mil personas en un polígono de La Sénia (Tarragona)
Desafiando al temporal de viento y lluvia que ha azotado buena parte de Catalunya en las últimas horas, unas 250 personas participan desde la noche del viernes en una fiesta ilegal en unos terrenos no urbanizados del municipio de Conesa, en la Conca de Barberà.
Los Mossos d'Esquadra recibieron el aviso de la 'rave' el viernes sobre las 23.00 horas y desde entonces han establecido controles para evitar que se añada más gente, según 'El Caso?. Además, han identificado algunos de los coches aparcados cerca que serían de los participantes en la fiesta.
Precisamente, ni el incremento de personas y vehículos en una zona habitualmente más tranquila ni la música que sale por los altavoces instalados han generado quejas a los vecinos de la localidad. Por el momento se mantiene el dispositivo policial en el municipio
Suscríbete para seguir leyendo
- Infecciones, necrosis, deformidades... un 20% de las primeras consultas a los médicos estéticos son por efectos adversos de tratamientos realizados por personal sin formación
- Última hora de la alerta roja por fuerte viento en Catalunya, hoy en directo | Protecció Civil envía un ES-Alert con medidas para este jueves
- Fernando Mora, psiquiatra, comparte un sencillo truco para neutralizar los pensamientos negativos: 'Vas a ver los problemas con otra perspectiva
- Borrasca Oriana, en directo: última hora de Aemet y el aviso por fuertes lluvias y viento en Catalunya, Comunitat Valenciana y resto de España
- Catalunya se paraliza por un vendaval histórico que enciende el debate sobre la gestión de las alertas
- Muere la trabajadora de una empresa de Bon Pastor que se le cayó parte del techo por el fuerte viento
- Oriana reactiva los avisos por mal tiempo en Catalunya a pocas horas de las celebraciones de carnaval
- Los médicos inician una semana de huelga buscando la comprensión de los pacientes: 'Mira, es que ya no podemos más