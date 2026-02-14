Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sucesos

Los Mossos controlan los accesos a una 'rave' en Conesa con 250 personas

Los vecinos no se han quejado por la música

Una macrofiesta 'rave' ilegal reúne a unas mil personas en un polígono de La Sénia (Tarragona)

Uno de los asistentes de la 'rave' ilegal de La Sénia junto a Mossos hace unas semanas

Uno de los asistentes de la 'rave' ilegal de La Sénia junto a Mossos hace unas semanas / Anna Ferràs / ACN

Barcelona
Desafiando al temporal de viento y lluvia que ha azotado buena parte de Catalunya en las últimas horas, unas 250 personas participan desde la noche del viernes en una fiesta ilegal en unos terrenos no urbanizados del municipio de Conesa, en la Conca de Barberà.

Los Mossos d'Esquadra recibieron el aviso de la 'rave' el viernes sobre las 23.00 horas y desde entonces han establecido controles para evitar que se añada más gente, según 'El Caso?. Además, han identificado algunos de los coches aparcados cerca que serían de los participantes en la fiesta.

Precisamente, ni el incremento de personas y vehículos en una zona habitualmente más tranquila ni la música que sale por los altavoces instalados han generado quejas a los vecinos de la localidad. Por el momento se mantiene el dispositivo policial en el municipio

