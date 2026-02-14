Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Crisis ferroviaria tras el accidente de tren en Adamuz, en directo | Las 'cajas negras' de los trenes todavía no se han extraído a la espera de obtener autorización judicial

El accidente de dos trenes en Córdoba, el más grave de la alta velocidad en España, ha dejado 46 fallecidos

La investigación judicial y la de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) tratan de esclarecer las causas del siniestro

Antonio Romero

Rubén Gargoi

Madrid
La investigación sobre el accidente de dos trenes de alta velocidad en la localidad de Adamuz (Córdoba), que dejó 46 muertos, avanza en dos vías, la judicial y la que impulsa la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), un órgano independiente pero adscrito al Ministerio de Transportes. La rotura de uno de los raíles centra las pesquisas para saber por qué se produjo el descarrilamiento del tren Iryo, que causó, a su vez, el accidente del Alvia de Renfe.

Aquí seguimos en directo, minuto a minuto, las consecuencias del accidente ferroviario en la provincia de Córdoba.

Localizan el cuerpo sin vida de una persona en una chabola incendiada en San Sebastián

Ocho años de cárcel por reventar un ojo a un hombre en un bar de Murcia al grito de "maricón de mierda"

Muere la trabajadora de una empresa de Bon Pastor a la que le cayó parte del techo por el fuerte viento

La causa por un incendio con dos fallecidos en Cáceres pasa al Juzgado de Violencia sobre la Mujer al sospecharse violencia de género

Los delitos caen un 6% en Barcelona gracias a la ofensiva policial contra la multirreincidencia

La jueza ve indicios de homicidio imprudente en el incendio de las discotecas de Murcia del 2023

