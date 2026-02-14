Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fiesta sin incidentes

Unos 300 Mossos harán 80 controles de alcohol y drogas durante el Carnaval

Trànsit recuerda que el pasado año murieron siete personas en cinco accidentes de tráfico durante el fin de semana de la celebración

Circula con un tráiler sextuplicando la tasa de alcohol y choca contra un camión de mercancías peligrosas en Almacelles

Control de alcoholemia de Mossos

Control de alcoholemia de Mossos / Mossos

Germán González

Germán González

Barcelona
Todavía con el recuerdo del trágico fin de semana de Carnaval del año pasado en el que murieron siete personas en cinco accidentes en la red viaria catalana, el Servei Català de Trànsit ha pedido extremar la prudencia en los desplazamientos por esta festividad. Además, los Mossos d'Esquadra desplegarán un dispositivo especial en las carreteras para aumentar la seguridad vial y realizará una campaña intensiva de controles de alcohol y drogas que se alargará hasta el miércoles de Ceniza.

En concreto, unos 300 agentes harán 80 controles de forma aleatoria y en cualquier momento del día repartidos por toda la red viaria catalana. Sin embargo, se pondrá especial atención a zonas con celebraciones destacadas de Carnaval como Solsona, Torelló, Sitges, Vilanova y la Geltrú y Platja d'Aro.

En la misma campaña de Carnaval del pasado año se impusieron 736 denuncias por positivo en alcoholemia (555 por vía administrativa y 181 por vía penal), lo que supone un castigo en el 5,2% del total de pruebas de alcoholemia realizadas. Por otra parte, de las 884 pruebas de estupefacientes que se realizaron, 404 dieron positivo.

Trànsit también ha pedido a los conductores moderar la velocidad, mantener la atención en la carretera y respetar las normas de circulación. Por otra parte, también se regulará el tráfico en algunos municipios con festividades muy concurridas, como cerrar la salida 30 de la C-32, la de Sitges Centre, en ambos sentidos. Para acceder al municipio se deberá tomar la salida anterior de la autopista, la número 31 (Sitges Nord), o bien las posteriores (Vilanova y la Geltrú en sentido sur o Sitges Oest en sentido Barcelona).

En Playa de Aro y Palamós, Trànsit ha invertido la prioridad de las rotondas GI-662 (de las Ovejas) y de la GI-666 (de la Náutica) para facilitar los accesos a estos municipios así como la salida por la noche.

