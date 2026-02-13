La Policía detuvo a 26 fugitivos internacionales en Barcelona y 37 en el resto de Catalunya el año pasado

Dentro de la lucha contra el crimen internacional, la Policía Nacional detuvo el año pasado a 63 fugitivos que se refugiaban en Catalunya. De estos arrestados, los agentes hicieron 26 capturas hicieron en Barcelona y corresponden a sospechosos de 11 países diferentes, con órdenes emitidas por delitos como tráfico de estupefacientes, homicidio, trata de personas, agresiones sexuales y corrupción-

Esta ha sido una de las cifras ofrecidas por el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, en la Junta de Seguridad Local de Barcelona celebrada este jueves y en la que ha destacado la cooperación entre los distintos cuerpos policiales con el objetivo de que "ni Barcelona ni Catalunya sean un territorio seguro para los delincuentes ni para quienes vienen a romper la convivencia”.

En concreto, el año pasado en Catalunya, la Policía Nacional hizo 812 detenidos por infracciones penales, 418 reclamados por distintos órganos judiciales otros 982 arrestados por Ley de Extranjería. En total, se contabilizaron 2.212 detenidos.

Prieto ha remarcado “el trabajo muy importante” de la Policía Nacional y la Guardia Civil en esta coordinación tanto en contra la multirreincidencia y la retirada de productos ilegales del mercado como en la desarticulación de redes criminales internacionales, capturas de fugitivos internacionales y detenciones de sospechosos de terrorismo, entre otras. “Puede que no se les vea patrullar, pero se mueven, y mucho, por Barcelona”, ha destacado el delegado del Gobierno en Catalunya.

En este sentido, dentro de la labor de devolver a sus países de origen extranjeros con conductas delictivas graves, la Policía Nacional tramitó el año pasado 243 expulsiones, un 39% más que en 2024 cuando fueron 175. Se trata de personas con miles de antecedentes, según Prieto quien ha recordado que "la mayoría de la población extranjera viene a aportar y trabajar, pero hay una minoría que no. Para esas personas, dos opciones: o ingreso en prisión o expulsión”. Además, la Policía Nacional también expidió más de medio millón de documentos durante 2025, entre los que están las 108.000 Tarjetas de Identidad de Extranjero (TIE) en Barcelona.

Medio centenar de bandas organizadas

Dentro de la lucha contra el crimen organizado, el año pasado la Policía Nacional y la Guardia Civil desmantelaron más de medio centenar de bandas, unas cifras inferiores a 2024 aunque se trata de investigaciones más complejas y con estructuras criminales “de mayor impacto en la peligrosidad y alcance de sus acciones”.

El año pasado, la Policía Nacional y la Guardia Civil confiscaron conjuntamente 5,7 toneladas de cocaína, cerca de 10 toneladas de hachís y 3,6 toneladas de marihuana, además de unos 600 kilos de MDMA y 711 litros de aceite preparados como precursores. La mayoría de estas actuaciones tuvieron lugar en el puerto y el aeropuerto de Barcelona y se impidió la entrada de esta droga. También se desmanteló un laboratorio de MDMA entre Barcelona y Tarragona, y se requisó 1,68 toneladas de hachís en una única actuación.

Además, la Guardia Civil junto con la Guardia Urbana hicieron una operación contra los llamados grow shops en Barcelona en junio en el que se investigaron a ocho sospechosos y se levantaron 62 infracciones administrativas, con la intervención de diversas sustancias estupefacientes y productos vinculados al cannabis. También se constató un fraude en el suministro eléctrico, con un impacto económico de 825.000 euros, “el equivalente al gasto de 716 viviendas durante un año”, ha detallado Prieto.

En el ámbito de la protección del consumidor y la salud pública, destaca un operativo conjunto de la Policía Nacional con la Guardia Urbana de Barcelona contra la distribución de vapeadores falsos. En esta actuación se inspeccionaron 29 establecimientos y se intervino 2.363 dispositivos falsificados, valorados en unos 20.000 euros; y se investigó a 28 personas por delitos contra la propiedad industrial y los derechos de los consumidores.

Cuatro detenidos yihadistas

En la prevención del terrorismo yihadista, la Guardia Civil hizo el año pasado 4 detenciones en Barcelona relacionadas con actividades de apoyo logístico y financiación, tres de ellas vinculadas a Hezbolá en una investigación con ramificaciones en el Reino Unido, Francia y Bélgica.

En materia de contrabando y falsificaciones, en 2025 la Guardia Civil ha multiplicado el valor de las aprehensiones. El valor del contrabando intervenido asciende a 9,98 millones de euros, con un incremento tanto de los denunciados como de los detenidos por este tipo de hechos. En el ámbito de la propiedad industrial, el valor del material falsificado decomisado supera los 15,1 millones de euros, y aumenta también el número de personas investigadas por estas prácticas.

Noticias relacionadas

Entre las operaciones más relevantes destaca una investigación sobre tráfico internacional de cocaína a través del puerto de Barcelona, que ha conllevado 25 detenidos, 8 personas más investigadas y 29 registros en diferentes ciudades, así como la intervención de más de 6 millones de euros en efectivo, armas de guerra, vehículos y artículos de lujo. También sobresale la operación AURELIA, que ha permitido desmantelar una red de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, en coordinación con los Mossos d’Esquadra.