Muere la trabajadora de una empresa de Bon Pastor a la que le cayó parte del techo por el fuerte viento

La trabajadora de 46 años de una empresa del barrio de Bon Pastor, en el distrito de Sant Andreu, de Barcelona que sufrió este jueves un grave accidente cuando se le cayó parte del techo de la nave industrial en la que estaba ha fallecido esta madrugada. El accidente se produjo mientas la mujer estaba en un descanso de su jornada laboral, según ha dicho en TV3 la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque.

Tras el siniestro la mujer fue ingresada en el hospital de Vall d'Hebron y su estado era crítico. La víctima deja una hija de 16 años, según fuentes del entorno. Todo apunta a que parte del techo se cayó por culpa del fuerte viento que asoló este jueves Barcelona y el área metropolitana con rachas de 100 km/h.

Los Mossos d'Esquadra fueron alertados sobre las 12:10 horas de este incidente y, como se hace en cualquier siniestro laboral, han iniciado una investigación para determinar cómo varios elementos del techo y la fachada se desprendieron y cayeron sobre la víctima.

En este sentido, harán pruebas para comprobar si estaban bien sujetos o quedaron dañados por las ventadas. A la nave industrial, llegaron tras el accidente varias patrullas de los Mossos d'Esquadra, cinco dotaciones de Bombers de Barcelona y cuatro ambulancias del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que trasladaron a la víctima hacia al hospital. Allí murió horas más tarde.

Como es habitual en estos casos la policía ha informado tanto al juzgado de guardia de Barcelona como al Departament d'Empresa i Treball de esta muerte.

Un herido crítico ingresado

La mujer fallecida es una de las nueve personas ingresadas este jueves por heridas sufridas a causa del temporal de viento que afectó a buena parte de Catalunya, aunque por el momento permanecen seis en centros hospitalarios.

Hay otro lesionado crítico, un voluntario de Protección Civil de 22 años al que se le cayó un árbol encima en Sant Boi de Llobregat y que está ingresado, estable, en el Hospital de Bellvitge. En el mismo centro hay un compañero suyo de 23 años, tiene heridas graves, pero no se teme por su vida.

En el Hospital Vall d'Hebron permanece ingresado un hombre de 68 años en estado grave, con fractura de pelvis y fémur, más traumatismo torácico, después de que le cayera encima una farola en Barcelona.

Otro herido grave es un operario de la construcción de 56 años, al que se le cayó encima una pared en Sant Pau de Segúries en la que estaba trabajando. Está ingresado en el Hospital Josep Trueta de Girona y tiene una pierna muy dañada por lo que igual habría que amputársela.

También hay dos heridos menos graves en el Hospital de Olot. Tienen 54 y 51 años y estaban trabajando sacando un árbol en Ribes de Freser, cuando se les cayó encima.