Investigación
Localizan el cuerpo sin vida de una persona en una chabola incendiada en San Sebastián
La Ertzaintza ha iniciado la correspondiente investigación para esclarecer las causas que han originado el incendio
EP
La Ertzaintza ha encontrado el cuerpo sin vida de una persona la tarde de este viernes tras un incendio que ha tenido lugar en una chabola del barrio de Altza, en San Sebastián.
Según ha informado el Departamento de Seguridad en un comunicado, los hechos se han registrado sobre las seis y diez de la tarde. Al lugar se han movilizado inmediatamente recursos de bomberos, Ertzaintza, Guardia Municipal y servicios sanitarios, y una vez sofocado el incendio y tras acceder al interior del inmueble, ha sido localizado el cuerpo sin vida de una persona.
Al lugar se ha desplazado también una comisión judicial y la Ertzaintza ha iniciado la correspondiente investigación para esclarecer las causas que han originado el incendio.
- Protecció Civil justifica la suspensión de clases porque el episodio de viento se prevé 'excepcional' y envía una alerta
- Mientras Nils sigue encendiendo las alertas, la Aemet ya advierte de la llegada de la borrasca Oriana a partir del viernes
- Un medicamento antiepiléptico común puede prevenir la formación de las 'placas' que causan el alzhéimer: 'Su uso podría reducir el riesgo
- MAPA | Así va evolucionando el temporal de viento en Catalunya: las rachas van a más esta mañana
- Hospitalizadas nueve personas, dos críticas y tres graves, en una jornada con rachas de hasta 160 km/h en Catalunya
- Última hora de la alerta roja por fuerte viento en Catalunya, hoy en directo | Protecció Civil envía un ES-Alert con medidas para este jueves
- El tráfico en Catalunya por la alerta roja por viento: carreteras cortadas y últimas incidencias
- Fernando Mora, psiquiatra, comparte un sencillo truco para neutralizar los pensamientos negativos: 'Vas a ver los problemas con otra perspectiva