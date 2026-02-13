Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Borrasca OrianaViento CatalunyaDesahucioGisèle PelicotPeste porcinaMontoroTrumpBarcelonaMás que rivalesAlba FloresMamarazzis
instagramlinkedin

Investigación

Localizan el cuerpo sin vida de una persona en una chabola incendiada en San Sebastián

La Ertzaintza ha iniciado la correspondiente investigación para esclarecer las causas que han originado el incendio

Imagen de un vehículo de la Ertzaintza.

Imagen de un vehículo de la Ertzaintza. / EP

EP

San Sebastián
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La Ertzaintza ha encontrado el cuerpo sin vida de una persona la tarde de este viernes tras un incendio que ha tenido lugar en una chabola del barrio de Altza, en San Sebastián.

Según ha informado el Departamento de Seguridad en un comunicado, los hechos se han registrado sobre las seis y diez de la tarde. Al lugar se han movilizado inmediatamente recursos de bomberos, Ertzaintza, Guardia Municipal y servicios sanitarios, y una vez sofocado el incendio y tras acceder al interior del inmueble, ha sido localizado el cuerpo sin vida de una persona.

Noticias relacionadas

Al lugar se ha desplazado también una comisión judicial y la Ertzaintza ha iniciado la correspondiente investigación para esclarecer las causas que han originado el incendio.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Protecció Civil justifica la suspensión de clases porque el episodio de viento se prevé 'excepcional' y envía una alerta
  2. Mientras Nils sigue encendiendo las alertas, la Aemet ya advierte de la llegada de la borrasca Oriana a partir del viernes
  3. Un medicamento antiepiléptico común puede prevenir la formación de las 'placas' que causan el alzhéimer: 'Su uso podría reducir el riesgo
  4. MAPA | Así va evolucionando el temporal de viento en Catalunya: las rachas van a más esta mañana
  5. Hospitalizadas nueve personas, dos críticas y tres graves, en una jornada con rachas de hasta 160 km/h en Catalunya
  6. Última hora de la alerta roja por fuerte viento en Catalunya, hoy en directo | Protecció Civil envía un ES-Alert con medidas para este jueves
  7. El tráfico en Catalunya por la alerta roja por viento: carreteras cortadas y últimas incidencias
  8. Fernando Mora, psiquiatra, comparte un sencillo truco para neutralizar los pensamientos negativos: 'Vas a ver los problemas con otra perspectiva

Localizan el cuerpo sin vida de una persona en una chabola incendiada en San Sebastián

Localizan el cuerpo sin vida de una persona en una chabola incendiada en San Sebastián

Ocho años de cárcel por reventar un ojo a un hombre en un bar de Murcia al grito de "maricón de mierda"

Ocho años de cárcel por reventar un ojo a un hombre en un bar de Murcia al grito de "maricón de mierda"

Muere la trabajadora de una empresa de Bon Pastor a la que le cayó parte del techo por el fuerte viento

Muere la trabajadora de una empresa de Bon Pastor a la que le cayó parte del techo por el fuerte viento

La causa por un incendio con dos fallecidos en Cáceres pasa al Juzgado de Violencia sobre la Mujer al sospecharse violencia de género

La causa por un incendio con dos fallecidos en Cáceres pasa al Juzgado de Violencia sobre la Mujer al sospecharse violencia de género

Los delitos caen un 6% en Barcelona gracias a la ofensiva policial contra la multirreincidencia

Los delitos caen un 6% en Barcelona gracias a la ofensiva policial contra la multirreincidencia

La jueza ve indicios de homicidio imprudente en el incendio de las discotecas de Murcia del 2023

La jueza ve indicios de homicidio imprudente en el incendio de las discotecas de Murcia del 2023

La Policía detuvo a 26 fugitivos internacionales en Barcelona y 37 en el resto de Catalunya el año pasado

La Policía detuvo a 26 fugitivos internacionales en Barcelona y 37 en el resto de Catalunya el año pasado

El acusado de secuestrar y violar a una mujer durante dos años en Murcia lo niega todo y la jueza lo manda a la cárcel

El acusado de secuestrar y violar a una mujer durante dos años en Murcia lo niega todo y la jueza lo manda a la cárcel