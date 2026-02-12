Detenidos en Premià de Mar por enviar veinte kilos de hachís a Grecia camuflados en paquetes de 'Bola de Drac'

No tuvieron que reunir a las siete bolas de dragón para conseguir su deseo. Les bastaba con camuflar la droga en paquetes que simulaban productos de dibujos animados, en concreto de la mítica serie 'Bola de Drac' que enviaban a Grecia y así conseguir lucrarse. Toda una forma de ganarse la vida más ilícita que ir buscando las bolas por toda la tierra entre pelea y pelea.

Así actuaban dos hombres, de 23 y 30 años, que fueron detenidos por los Mossos d'Esquadra de la Unidad de Investigación de la comisaría de Premià de Mar el pasado 9 de febrero. Están acusados de un delito de tráfico de drogas. La mañana del 4 de febrero, uno de los sospechosos se dirigió a un establecimiento de electrodomésticos de esta localidad, que también funciona como punto de envío y recogida de paquetes, para depositar dos cajas. Minutos después, el mismo individuo volvió al local para dejar otras dos.

La propietaria del establecimiento, al detectar irregularidades, contactó con la empresa de mensajería, ya que como direcciones de los remitentes figuraba la de su propio negocio y la de otro punto de recogida. La compañía de mensajería le indicó que devolviera los paquetes hasta que los remitentes modificaran los datos.

Imagen de la droga encontrada por Mossos / Mossos

Pese a esto, la propietaria del comercio se negó a tramitar los envíos y los dos hombres reclamaron las cajas. Al solicitarles la documentación acreditativa, la responsable del local comprobó que los datos no coincidían con ningún documento oficial y alertó a la policía. Los investigadores descubrieron que en el interior de las cajas había más de 20 kilogramos de hachís, distribuidos en unas 400 bolsas de unos 50 gramos cada una, con un valor estimado en el mercado ilícito superior a los 135.000 euros.

Noticias relacionadas

Los envíos tenían como destino Grecia. Según los investigadores, los detenidos podrían haber utilizado este mismo modus operandi desde agosto de 2025. Los sospechosos pasaron el día 11 de febrero a disposición del juzgado en funciones de guardia de Mataró. Allí puede que reflexionen sobre una de las mejores frases de Goku: “El poder viene en respuesta a una necesidad, no a un deseo. Tienes que crear esa necesidad”.