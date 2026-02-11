Los Mossos arrestan a dos jóvenes de 19 años por la retención ilegal de dos chicos en Barcelona tras una noche de fiesta

Dos jóvenes barceloneses vecinos de la zona alta de la ciudad, de 22 y 26 años, vivieron unas horas de terror cuando buscaban dónde comer un croissant de madrugada tras una noche de fiesta por la zona de copas de Galvany. Ya se han producido las primeras detenciones, según han confirmado a EL PERIÓDICO fuentes policiales.

Los hechos sucedieron a la altura de la calle Muntaner con Travessera de Gràcia, un grupo de personas les abordaron, robaron, golpearon y amenazaron. Al de menor edad se lo llevaron retenido en un coche a la zona de Can Dragó, en el barrio de Porta, para sacarle más dinero con su tarjeta, según denunció a los Mossos. La víctima fue obligada a llamar a su padre para pedirle dinero: “le pidió que ingresara 350 euros más, le dijo que necesitaba que lo hiciera en ese momento y no podía explicarle para qué”, según cuentan fuentes cercanas a la investigación.

El asalto se produjo el pasado 7 de diciembre y ahora, justo dos meses después, la investigación de la Unidad de Investigación (UI) de Sarrià de los Mossos d’Esquadra ha dado sus frutos. Han detenido a los presuntos autores, dos vecinos de Nou Barris de tan solo 19 años a los que se les imputan los delitos de detención ilegal, coacciones, lesiones, amenazas, robo con violencia y estafa bancaria. El juez les ha puesto en libertad con una orden de alejamiento hacia los chicos.

El fe de la UI de los Mossos, Guillem Tejero, se apresura a mitigar una posible alarma social: “En tres años que llevo aquí, nunca me he encontrado con un caso de estas características”, por lo que consideran que es un caso puntual.

El primer escenario se sitúa en la zona de copas de Galvany sobre las 6 de la madrugada. Un grupo de personas agredieron al joven de 26 años y le dejaron en medio de la calle sin su chaqueta. Este denunciante no recuerda a sus agresores y por tanto no los ha podido identificar a ninguno de ellos. Pero los asaltantes la tomaron también con su amigo, al que abordaron, le dieron un bofetón y le robaron su chaqueta, el móvil, una cadena, los airpods -clave en la investigación-, su cartera, las llaves, el DNI y le obligaron además a sacar 300 euros del cajero. Como la víctima tenía un límite de crédito, no pudo sacar más efectivo. Por eso, presumen los investigadores, el joven fue retenido y trasladado a la fuerza en un coche VTC bajo la amenaza de que si se resistía, irían a su casa porque tenían sus llaves. La travesía a Can Dragó desde la calle Muntaner debió de ser larga aunque a esas horas de la mañana de un festivo no haya tráfico.

Los detenidos

Según fuentes policiales, los agresores le obligaron, bajo coacciones, a sacar más dinero del cajero y para ello el joven tuvo que llamar a su padre. La víctima le rogó a su progenitor que le ayudara, que no podía contarle el motivo y que después se lo explicaría todo. Los agresores lograron sacar hasta 350 euros más y se quedaron la tarjeta, que usaron días después para hacer pequeñas compras en diferentes comercios, otro elemento clave para avanzar en la investigación.

Después de conseguir el dinero, los asaltantes dejaron libre a la víctima, indocumentada y sin teléfono: “Le dieron una tarjeta de metro nominal para que pudiera volver a casa”, cuentan fuentes cercanas a la investigación..

El joven se fue muy asustado y logró parar a un taxi que le llevó a su casa. Ambos jóvenes presentaron las denuncias correspondientes y se puso en marcha una minuciosa investigación que ha culminado con el doble arresto de los dos vecinos de Nou Barris.

La investigación

Las cámaras de seguridad de la zona, de las entidades bancarias junto a la ubicación donde ocurrieron los hechos y otros rastros que dejaron los detenidos ayudaron a la Unidad de Investigación de Sarrià a arrestarles el pasado viernes. Los dos detenidos pasaron a disposición judicial el 7 de febrero en el juzgado de instrucción 2 de Barcelona. A ninguno de ellos les constaban antecedentes pese a que la tarjeta nominal que dieron a la víctima era robada.

Dice el entorno de las dos víctimas que los chicos siguen asustados, atemorizados y quieren pasar página y permanecer en el anonimato. Para Tejero, este caso no implica “una tendencia al alza”, sino a un caso excepcional. El investigador explica a este diario que robos entre personas jóvenes “siempre ha habido”, pero en ningún caso con detenciones ilegales.

Noticias relacionadas

Esta historia recuerda a los conocidos como secuestros exprés -secuestros que duran poco tiempo- pero cabe recordar, que en este suceso no se pide ningún rescate y no puede considerarse como tal. Ahí radicaría la diferencia con la detención ilegal que los Mossos imputan a los agresores. Los dos detenidos no son los únicos que estuvieron el día de los hechos abordando a las víctimas, pero los Mossos no han acreditado hasta el momento la participación de ninguno más.