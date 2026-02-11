Los Mossos denuncian a cuatro pescadores furtivos que capturaron 25 siluros con descargas eléctricas en el Segre

Los Mossos d’Esquadra y la Policía Local de Alcarràs denunciaron el pasado lunes a cuatro hombres, de entre 24 y 35 años, por pescar siluros de forma ilegal en el río Segre. Para ello usaban una técnica prohibida como son provocar descargas eléctricas para aturdir peces. Se trata de un uso no selectivo que está considerado como un delito contra la fauna, ya que es especialmente nociva contra toda la biodiversidad del río.

A última hora de la tarde del lunes, un testigo alertó a la policía de la presencia de un grupo de personas que podrían estar pescando ilegalmente en el río Segre a su paso por Alcarràs (Segrià). Siguiendo las indicaciones, los Mossos y la policía local llegaron al lugar. Allí encontraron un vehículo y una furgoneta que circulaban a baja velocidad por un camino junto al río.

Los agentes los detuvieron y, al abrir la furgoneta, localizaron 25 siluros (Silurus glanis) muertos. También encontraron diverso material de pesca y, dentro del vehículo, todo el material para realizar pesca eléctrica: en el maletero, dos baterías, y escondidos bajo los asientos, dos inversores para transformar los 12V de la batería a 220V, además del cableado y las pinzas para aplicar las descargas.

Mientras identificaban a dos hombres que se encontraban en el lugar y revisaban todo el material hallado, en el río los agentes divisaron una barca inflable ocupada por dos personas. Por eso, les dieron indicaciones a los ocupantes para que se acercaran hasta la orilla y los identificaron.

Los Mossos apuntan a que estas personas estaban pescando siluros con la técnica prohibida de pesca eléctrica. Además, recuerdan que el siluro es una especie exótica invasora y debe sacrificarse una vez pescada, aunque señalan que no se puede pescar con descargas eléctricas.

Imagen de la barca en el río / Mossos

Los cuatro fueron denunciados penalmente por un delito contra el medio ambiente por utilizar un método prohibido, junto con el uso de una embarcación no autorizada, pescar en horario no permitido y no disponer de licencia ni permisos.

Además, resultó que a uno de ellos le constaban tres órdenes de detención pendientes del año 2021 de los juzgados de Zaragoza por delitos contra la flora y fauna, contrabando de obras de arte y quebrantamiento de condena. Fue detenido para dar cumplimiento a dichas órdenes y trasladado ante el Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Lleida.

Los agentes intervinieron la embarcación inflable y todo el material utilizado. Los peces, que en total pesaban 240 kg, fueron destruidos y tratados como residuo orgánico compostable para evitar que llegaran a la cadena de consumo humano.