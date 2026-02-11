Sucesos
Los Mossos denuncian a cuatro pescadores furtivos que capturaron 25 siluros con descargas eléctricas en el Segre
Los Mossos denuncian a cuatro pescadores furtivos que capturaron 25 siluros con descargas eléctricas en el Segre
Multa de hasta 60.000 euros por capturar 14 ejemplares de peces de talla inferior a la permitida en Ibiza
Los Mossos d’Esquadra y la Policía Local de Alcarràs denunciaron el pasado lunes a cuatro hombres, de entre 24 y 35 años, por pescar siluros de forma ilegal en el río Segre. Para ello usaban una técnica prohibida como son provocar descargas eléctricas para aturdir peces. Se trata de un uso no selectivo que está considerado como un delito contra la fauna, ya que es especialmente nociva contra toda la biodiversidad del río.
A última hora de la tarde del lunes, un testigo alertó a la policía de la presencia de un grupo de personas que podrían estar pescando ilegalmente en el río Segre a su paso por Alcarràs (Segrià). Siguiendo las indicaciones, los Mossos y la policía local llegaron al lugar. Allí encontraron un vehículo y una furgoneta que circulaban a baja velocidad por un camino junto al río.
Los agentes los detuvieron y, al abrir la furgoneta, localizaron 25 siluros (Silurus glanis) muertos. También encontraron diverso material de pesca y, dentro del vehículo, todo el material para realizar pesca eléctrica: en el maletero, dos baterías, y escondidos bajo los asientos, dos inversores para transformar los 12V de la batería a 220V, además del cableado y las pinzas para aplicar las descargas.
Mientras identificaban a dos hombres que se encontraban en el lugar y revisaban todo el material hallado, en el río los agentes divisaron una barca inflable ocupada por dos personas. Por eso, les dieron indicaciones a los ocupantes para que se acercaran hasta la orilla y los identificaron.
Los Mossos apuntan a que estas personas estaban pescando siluros con la técnica prohibida de pesca eléctrica. Además, recuerdan que el siluro es una especie exótica invasora y debe sacrificarse una vez pescada, aunque señalan que no se puede pescar con descargas eléctricas.
Los cuatro fueron denunciados penalmente por un delito contra el medio ambiente por utilizar un método prohibido, junto con el uso de una embarcación no autorizada, pescar en horario no permitido y no disponer de licencia ni permisos.
Además, resultó que a uno de ellos le constaban tres órdenes de detención pendientes del año 2021 de los juzgados de Zaragoza por delitos contra la flora y fauna, contrabando de obras de arte y quebrantamiento de condena. Fue detenido para dar cumplimiento a dichas órdenes y trasladado ante el Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Lleida.
Los agentes intervinieron la embarcación inflable y todo el material utilizado. Los peces, que en total pesaban 240 kg, fueron destruidos y tratados como residuo orgánico compostable para evitar que llegaran a la cadena de consumo humano.
Suscríbete para seguir leyendo
- Llega a España un nuevo fármaco para el tratamiento del TDAH en niños y adolescentes
- Francesco Tonucci, pedagogo: 'La escuela está ocupando todo el tiempo de los niños, hay demasiadas horas de colegio
- Alerta del sector de la dependencia: 'El sistema no está preparado para el impacto demográfico que se avecina
- La Aemet advierte de la llegada de la borrasca Nils, que dejará lluvias, fuertes vientos y temporal marítimo
- Huelga de profesores en Catalunya: Última hora en directo de las movilizaciones
- Los Mossos investigan la muerte del dueño de Mango 'de forma encapsulada' para evitar filtraciones
- Salut apuesta por que los hospitales comarcales 'compartan' médicos para paliar la falta de personal
- La C-32 reactiva los peajes de pago esta medianoche tras la reapertura de la AP-7