Detenido por intentar matar dos veces a otro hombre en Organyà atropellándolo con su coche tras discutir por los perros

Una discusión entre personas que paseaban a sus perros por la zona de los huertos de la localidad de Organyà acabó en un intento de homicidio. Hace una semana los Mossos d'Esquadra detuvieron a un hombre de 47 años por intentar atropellar a otro con el que se había peleado la mañana del 2 de febrero pasado. La víctima consiguió esquivarlo pero el acusado mató con su coche a uno de los canes que tenía y lesionar a los otros dos.

Sobre las 9 de la mañana del 2 de febrero, en esta zona de Organyà hubo una fuerte discusión entre una pareja que paseaba a tres perros correctamente atados y otro hombre que también paseaba sus canes sin atar. En concreto, la pareja afeó al otro hombre que sus perros se abalanzasen sobre los suyos de forma agresiva, a lo que éste replicó. La situación fue cada vez más tensa hasta que llegaron los insultos y las amenazas, pero no fue a más en ese momento.

Sin embargo, tras esta discusión, el hombre que no los llevaba atados fue a su domicilio y regresó con su vehículo, a alta velocidad, con la intención de atropellar al chico de la pareja con la que se había peleado.

La víctima, al detectar que el vehículo se dirigía hacia él, saltó al margen del camino para evitar el atropello, pero no pudo evitar que el coche pasara por encima de sus perros. Como consecuencia, uno de ellos murió en el acto, otro resultó con heridas graves y el tercero, herido leve.

Al no conseguir atropellar a la víctima, el sospechoso dio media vuelta e intentó hacerlo por segunda vez, sin lograrlo. Los Mossos abrieron una investigación para identificar al agresor y el pasado miércoles lo detuvieron.

El detenido pasó al día siguiente a disposición judicial ante el juzgado de instrucción en funciones de guardia de La Seu d’Urgell. Está acusado de los delitos de intento de homicidio, lesiones y maltrato animal.

Precedente en Lleida

No es la primera vez que una disputa por llevar perros sueltos acaba en tragedia en los últimos meses. El pasado 12 de septiembre un hombre de 36 años paseaba los suyos desatados por la zona del barrio de Cappont de Lleida cuando otro vecino, mayor y jubilado, que también iba con su perro le afeó que no los atara. Hubo una discusión y el hombre empujó al jubilado y lo tiró al suelo.

Fuentes policiales remarcan que el sospechoso tenía más fuerza que la víctima sufriendo numerosas heridas. Pese a esto, el jubilado llegó como pudo a su casa y de allí la familia lo llevó a un centro médico. Tenía cinco costillas rotas y una de ellas le había perforado el pulmón. Por eso lo ingresaron de urgencia. La salud se agravó y murió en el hospital el 17 de septiembre.