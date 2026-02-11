Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga profesoresViento CatalunyaSánchez - FeijóoRodaliesTiroteo CanadáTractoradaAliança CatalanaBarcelonaEpsteinTDAHRenfe
instagramlinkedin

Málaga

Detenida en Marbella una pareja tras dar su bebé positivo en cocaína

Los policías identificaron a la madre del bebé, de 25 años y al padre, de 43 años

Hospital Universitario Costa del Sol en una imagen de archivo.

Hospital Universitario Costa del Sol en una imagen de archivo. / EP

EP

MÁLAGA
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Una pareja ha sido detenida en la ciudad malagueña de Marbella tras dar su bebé positivo en cocaína tras un análisis realizado en el hospital, según han confirmado a Europa Press fuentes policiales.

Los hechos ocurrieron el pasado domingo. Al parecer, una persona llamó a la Policía Local advirtiendo de que una pareja estaba haciendo una hoguera en las dunas de Cabopino. Tras ello, los agentes acudieron al lugar donde vieron un coche, sin seguro y con la ITV caducada, y una tienda de campaña, dentro de la cual se encontraba la familia.

Los policías identificaron a la madre del bebé, de 25 años y al padre, de 43 años. También vieron que el menor presentaba signos de desnutrición, además de las condiciones en las que se encontraba.

Por ello, según el rotativo, los agentes trasladaron al bebé, junto con los padres, a un centro de salud, donde tras examinarlo, lo derivaron al Hospital Costa del Sol. Una vez allí, le realizaron varias pruebas para ver si estaba bien alimentado y quedó ingresado. La investigación pasó a la Policía Nacional.

Noticias relacionadas

Al parecer, en la analítica de orina del menor se detectó cocaína en el organismo del bebe, por lo que los padres fueron arrestados en relación con los hechos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Llega a España un nuevo fármaco para el tratamiento del TDAH en niños y adolescentes
  2. Francesco Tonucci, pedagogo: 'La escuela está ocupando todo el tiempo de los niños, hay demasiadas horas de colegio
  3. Alerta del sector de la dependencia: 'El sistema no está preparado para el impacto demográfico que se avecina
  4. La Aemet advierte de la llegada de la borrasca Nils, que dejará lluvias, fuertes vientos y temporal marítimo
  5. Los Mossos investigan la muerte del dueño de Mango 'de forma encapsulada' para evitar filtraciones
  6. Salut apuesta por que los hospitales comarcales 'compartan' médicos para paliar la falta de personal
  7. Huelga de profesores en Catalunya: Última hora en directo de las movilizaciones
  8. La C-32 reactiva los peajes de pago esta medianoche tras la reapertura de la AP-7

Los Mossos detienen a dos jóvenes de 19 años por la detención ilegal de dos chicos en Barcelona tras una noche de fiesta

Los Mossos detienen a dos jóvenes de 19 años por la detención ilegal de dos chicos en Barcelona tras una noche de fiesta

Detenida en Marbella una pareja tras dar su bebé positivo en cocaína

Un falso amor virtual en Líbano lleva a una agencia de viajes de Málaga a estafar 100.000 € a 55 clientes

Un falso amor virtual en Líbano lleva a una agencia de viajes de Málaga a estafar 100.000 € a 55 clientes

Roban una caja fuerte del hotel de la Vall de Núria, huyen en trineo y la abandonan tras despeñarla

Roban una caja fuerte del hotel de la Vall de Núria, huyen en trineo y la abandonan tras despeñarla

Rescatados 70 gatos en casa de una vecina a la que la situación "se le fue de las manos"

Rescatados 70 gatos en casa de una vecina a la que la situación "se le fue de las manos"

Un incendio calcina dos pisos en Premià de Mar

Un incendio calcina dos pisos en Premià de Mar

Un aparatoso incendio en un ático de Premià de Mar afecta a dos pisos

Un aparatoso incendio en un ático de Premià de Mar afecta a dos pisos

Cayó en el monte de unos tres metros, llamó a su hijo pidiendo auxilio y se quedó sin batería: la dramática búsqueda de Ernesto López, de 83 años

Cayó en el monte de unos tres metros, llamó a su hijo pidiendo auxilio y se quedó sin batería: la dramática búsqueda de Ernesto López, de 83 años