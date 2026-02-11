Condenado un abogado por pedir prestado un coche a un cliente y venderlo

Un abogado de Alicante ha sido condenado a seis meses de prisión tras reconocer haber vendido el coche de un cliente que le había prestado para un viaje personal. El vehículo de alta gama estaba valorado pericialmente en 54.000 euros, y fue vendido de forma ilícita a una tercera, mientras el acusado daba largas a la víctima sobre su paradero, según declara probado el fallo que se ha notificado a los pocos días de cerrarse el acuerdo. El juicio se cerró esta semana con una conformidad en la Audiencia de Alicante.

Los hechos se remontan al 24 de agosto de 2021, cuando el acusado solicitó el vehículo a la víctima bajo el pretexto de que iba a realizar un viaje a Sevilla. El propietario, que mantenía una relación de especial confianza con el letrado al haber sido su cliente en anteriores ocasiones, accedió al préstamo, pensando que era un favor y que el vehículo acabaría volviendo a sus manos. Pero no fue así.

Sin embargo, lo que debía ser un gesto de cortesía se convirtió en un delito. Tras varios días de excusas mientras el afectado trataba de recuperar su vehículo, el acusado llegó incluso a afirmar falsamente que el coche estaba estacionado en un parking de la calle Italia de Alicante. Mientras daba estos pretextos con los que el coche siguió en sus manos, procedió a vender el coche el 30 de agosto de 2021 sin consentimiento del dueño, seis días después de haberlo recibido.

Penas reclamadas

La Fiscalía reclamaba una pena de dos años de prisión, mientras que la acusación particular, que ejercía la abogada Gergana Emileva Popova en nombre de la víctima, solicitaba inicialmente tres años y seis meses de prisión, subrayando la agravante de la cuantía económica y el abuso de la confianza profesional. Finalmente, la pena se quedó en una condena de seis meses de prisión, tras declararse culpable el acusado de los hechos y acceder al pago del dinero de la responsabilidad civil. El letrado, que estaba defendido por Joaquín de Lacy, abonó 41.000 euros antes del juicio lo que permitió la aplicación de una atenuante por reparación del daño.

Noticias relacionadas

El acusado ya contaba con condenas firmes previas por apropiación indebida, estafa y deslealtad profesional. El fallo final establece una condena de seis meses de prisión y otros tres meses de multa, además de la suspensión de la ejecución de la pena por un periodo de dos años con lo que no tendrá que ir a la cárcel, siempre que no vuelva a delinquir. La Sección Décima de la Audiencia ya había señalado este juicio con anterioridad, pero tuvo que suspenderse. Finalmente, esta semana ha podido dejar zanjado el proceso con un acuerdo entre las partes.