Un juzgado investiga a un hombre por defecar y robar limosnas en una iglesia de Almería

Hay expresiones sórdidas muy habituales, como evacuar excrementos ante una divinidad sagrada, que pueden ser literales. Es lo que ocurrió la madrugada del 30 de octubre de 2025 en la Iglesia de San Roque del barrio de la Pescadería de Almería cuando un hombre entró dentro forzando la cerradura y presuntamente hizo graves destrozos en el recinto como fractura de puertas de acceso, armarios y otros enseres; la rotura de lampadarios y de los limosneros para robar el dinero en metálico recaudado.

Además de los referidos destrozos y sustracción, el sospechoso defecó dentro de la iglesia. Ante este acto irreverente, la Fundación Española de Abogados Cristianos denunció al hombre por los delitos de robo con fuerza y profanación. El Juzgado de Instrucción número 5 de Almería ha abierto una investigación contra el sospechoso.

Para Abogados Cristianos el hombre, que tiene numerosos antecedentes, "cometió un acto vejatorio y de extrema gravedad al defecar en el interior del templo, en un gesto de desprecio simbólico y profanatorio hacia el recinto sagrado, lo que ha generado una profunda indignación y repulsa en la comunidad parroquial del barrio de Pescadería".

La presidente de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, ha señalado que: “Los templos son espacios sagrados para millones de españoles. Atacarlos es atacar directamente la convivencia y el derecho fundamental a vivir la fe con libertad. Mientras este Gobierno quiere eliminar el delito contra los sentimientos religiosos, el aumento de los ataques a los cristianos no cesa. La justicia debe frenar esta situación de cristianofobia constante”.

Tras el ataque cometido en octubre pasado, la Policía Nacional abrió una investigación para localizar a la persona que había entrado en la iglesia. Agentes de la unidad Científica estuvieron buscando evidencias biológicas, como huellas junto a otros otros restos como los excrementos, dentro del recinto que después analizaron. Además también revisaron las cámaras de seguridad próximas a la zona durante la horas de la madrugada en la que se forzó el acceso. De esta forma identificaron al sospechoso.

Las hermandades del Calvario y del Carmen, que tienen imágenes sagradas en este recinto sagrado, emitieron un comunicado en el que aseguraron que no hubo daños a estas figuras santas. Sin embargo consideraron que la profanación es «una ofensa a la comunidad cristiana» pese a que lo consideraron "un hecho aislado».