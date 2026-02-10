Un incendio calcina dos pisos en Premià de Mar

Los bomberos de la Generalitat han apagado un incendio que ha afectado a dos pisos de un edificio de Premià de Mar. El teléfono de emergencias 112 ha recibido la llamada de aviso sobre las 14 horas y se han dirigido al bloque unas 10 dotaciones de bomberos. Las llamas habían afectado al ático de un edificio de siete plantas, aunque los bomberos han detenido la propagación del incendio y revisado los pisos afectados.

En concreto, las llamas han calcinado completamente dos pisos y la terraza exterior del ático. Los bomberos han estado revisando los daños y acabando de extinguir puntos calientes en el inmueble. También han valorado la estabilidad de la estructura del edificio junto al arquitecto municipal.

Noticias relacionadas

Sanitarios del Sistema de Emergencias Médicas han atendido a varias personas por inhalación de humo, ninguna de gravedad. Los Mossos d'Esquadra han iniciado una investigación para determinar las causas de este fuego, aunque podría haber sido por una estufa eléctrica, según fuentes policiales.