La Guardia Civil interviene en Amposta tres monedas históricas que iban a ser vendidas por internet

La Guardia Civil ha requisado tres monedas antiguas de un alto valor económico e histórico y ha denunciado a dos personas que pretendían venderlas por un delito contra el Patrimonio Histórico y otro de expolio. La causa se investiga en los juzgados de Amposta y la Fiscalía provincial de Medio Ambiente de Tarragona también tiene abiertas unas diligencias.

La investigación comenzó después de que los agentes tuvieran conocimiento de que estas monedas históricas, de elevado valor patrimonial, debido a su antigüedad y al material noble con el que están acuñadas, iban a venderse a través de distintos portales de compraventa electrónica. A partir del ciberpatrullaje los agentes lograron identificar posibles vendedores, así como el presunto modo de obtención de las monedas.

Entre las piezas ofertadas se encontraba un dinar de oro de la época del Califato, con más de 1.000 años de antigüedad; un denario de la época del emperador romano Vitelio, de más de 2.000 años; y un real de plata correspondiente al reinado de Felipe V.

Finalmente las pudieron intervenir y trasladarlas al Servei de Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat para analizarlas y verificar su autenticidad. Hace una semana este organismo emitió informe confirmando su antigüedad exacta y valoración económica y patrimonial.

Por eso se investiga a los dos sospechosos. La Guardia Civil recuerda que "la protección y conservación del patrimonio histórico y cultural es una responsabilidad compartida por toda la sociedad, siendo obligación de todos evitar su expolio, comercio ilegal y destrucción, ya que se compone de bienes irreemplazables que forman parte de nuestra historia común".