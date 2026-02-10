Detenido el domingo
Ingresa en Quatre Camins un funcionario de prisiones por traficar con droga en esa misma cárcel
En el momento del arresto, los agentes le intervinieron hachís que supuestamente iba a distribuir entre los presos
R. Tortosa
El juzgado ordenó el domingo el ingreso provisional en el centro penitenciario de Brians 1, en Sant Esteve Sesrovires, de un funcionario de prisiones que presuntamente traficaba con drogas en el interior del penal donde trabajaba, Quatre Camins, en Barcelona.
Un recluso que supuestamente era su cómplice ha sido trasladado a Brians 2 en el marco de la misma operación.
Después de pasar fugazmente por el centro penitenciario de Brians 1, en Sant Esteve Sesrovires, el funcionario detenido por presuntamente traficar con drogas en la prisión barcelonesa de Quatre Camins ha sido trasladado a las instalaciones donde trabajaba.
Los Mossos d'Esquadra detuvieron al primer inculpado el lunes por la mañana, cuando iba a iniciar su jornada laboral. En el momento del arresto, los agentes le intervinieron hachís que supuestamente iba a distribuir entre los presos, según ha confirmado el Departament de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat de Catalunya.
Investigan comercio con teléfonos
La policía investiga igualmente si el funcionario, que acumula más de una década de experiencia al servicio público, también había comerciado ilegalmente con teléfonos móviles. Tanto estos dispositivos tecnológicos como las sustancias estupefacientes son dos de las mercancías más preciadas en las prisiones, razón por la cual desencadenan muchos conflictos.
En esta ocasión, sin embargo, ocupará una de las celdas del departamento que hasta ahora tenía que vigilar. Mientras tanto, los Mossos d'Esquadra, cuerpo de seguridad que lo arrestó cuando iba a incorporarse a su puesto con hachís en la bolsa, siguen recopilando pruebas sobre el caso.
Módulo reservado a policías y servidores públicos
Así, los agentes mantienen la hipótesis de que el imputado, con una quincena de años de experiencia, operaba con la complicidad de un recluso de Quatre Camins y que quizá también distribuía ilegalmente teléfonos móviles por las instalaciones.
El módulo en el que se encontraba el penado en cuestión y donde desarrollaba sus tareas el funcionario inculpado está reservado a policías y otros servidores públicos condenados por la justicia.
Hacía tiempo que los agentes habían abierto la investigación que ha culminado con estas detenciones. El primer acusado llevaba a cabo sus tareas en un departamento especial para policías, funcionarios... condenados. La hipótesis que cobra más fuerza es que algunos de estos internos lo hayan delatado o que, como mínimo, hayan contribuido a este desenlace.
- Francesco Tonucci, pedagogo: 'La escuela está ocupando todo el tiempo de los niños, hay demasiadas horas de colegio
- Cobrar 1.400 euros y vivir en el coche: la historia de José Antonio y Nuria, vecinos de Sabadell, tras perder su piso
- Última hora de la huelga de Rodalies, en directo: servicios mínimos a partir de este lunes e incidencias en las líneas de tren
- Los Mossos investigan la muerte del dueño de Mango 'de forma encapsulada' para evitar filtraciones
- La estafa del 'sexo annal': el cliente de una sauna denuncia al dueño después de pagarle 155.000 euros
- Cinco bebés hospitalizados en España por una toxina tras consumir leche de fórmula
- La huelga de maquinistas arranca con el incumplimiento de los servicios mínimos
- Alerta del sector de la dependencia: 'El sistema no está preparado para el impacto demográfico que se avecina