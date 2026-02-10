Ingresa en Quatre Camins un funcionario de prisiones por traficar con droga en esa misma cárcel

El juzgado ordenó el domingo el ingreso provisional en el centro penitenciario de Brians 1, en Sant Esteve Sesrovires, de un funcionario de prisiones que presuntamente traficaba con drogas en el interior del penal donde trabajaba, Quatre Camins, en Barcelona.

Un recluso que supuestamente era su cómplice ha sido trasladado a Brians 2 en el marco de la misma operación.

Después de pasar fugazmente por el centro penitenciario de Brians 1, en Sant Esteve Sesrovires, el funcionario detenido por presuntamente traficar con drogas en la prisión barcelonesa de Quatre Camins ha sido trasladado a las instalaciones donde trabajaba.

Los Mossos d'Esquadra detuvieron al primer inculpado el lunes por la mañana, cuando iba a iniciar su jornada laboral. En el momento del arresto, los agentes le intervinieron hachís que supuestamente iba a distribuir entre los presos, según ha confirmado el Departament de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat de Catalunya.

Investigan comercio con teléfonos

La policía investiga igualmente si el funcionario, que acumula más de una década de experiencia al servicio público, también había comerciado ilegalmente con teléfonos móviles. Tanto estos dispositivos tecnológicos como las sustancias estupefacientes son dos de las mercancías más preciadas en las prisiones, razón por la cual desencadenan muchos conflictos.

En esta ocasión, sin embargo, ocupará una de las celdas del departamento que hasta ahora tenía que vigilar. Mientras tanto, los Mossos d'Esquadra, cuerpo de seguridad que lo arrestó cuando iba a incorporarse a su puesto con hachís en la bolsa, siguen recopilando pruebas sobre el caso.

Módulo reservado a policías y servidores públicos

Así, los agentes mantienen la hipótesis de que el imputado, con una quincena de años de experiencia, operaba con la complicidad de un recluso de Quatre Camins y que quizá también distribuía ilegalmente teléfonos móviles por las instalaciones.

El módulo en el que se encontraba el penado en cuestión y donde desarrollaba sus tareas el funcionario inculpado está reservado a policías y otros servidores públicos condenados por la justicia.

Noticias relacionadas

Hacía tiempo que los agentes habían abierto la investigación que ha culminado con estas detenciones. El primer acusado llevaba a cabo sus tareas en un departamento especial para policías, funcionarios... condenados. La hipótesis que cobra más fuerza es que algunos de estos internos lo hayan delatado o que, como mínimo, hayan contribuido a este desenlace.