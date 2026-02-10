Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
EpsteinMangoGabriel RufiánPeste porcinaBarcelonaViviendaBaja laboralVuelo equivocadoEl tiempoElecciones AragónEncuestas Castilla León
instagramlinkedin

Apuñalamiento

Detenido un hombre por la muerte de otro tras una pelea en la calle en Vilanova i la Geltrú

Los Mossos investigan la muerte del dueño de Mango "de forma encapsulada" para evitar filtraciones

Los Mossos detienen a dos menores por una brutal paliza a una pareja durante las Fiestas de Invierno de Argentona

Detención practicada por los Mossos d'Esquadra

Detención practicada por los Mossos d'Esquadra / Mossos d'Esquadra - Archivo

El Periódico

El Periódico

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Los Mossos d’Esquadra han abierto una investigación para esclarecer la muerte de una persona encontrada en Vilanova i la Geltrú, en la comarca barcelonesa del Garraf. Lo ha avanzado el digital 'El Caso' y confirmado posteriormente fuentes de la policía catalana a este diario. Las mismas fuentes añaden que han detenido a un individuo como presunto responsable de los hechos.

Según las primeras informaciones, el suceso ha tenido lugar este martes por la mañana. Fuentes conocedoras del caso indican que la víctima habría fallecido tras ser apuñalada en el transcurso de una pelea ocurrida en la calle Habana del municipio.

Noticias relacionadas

Por el momento, la policía mantiene abierta la investigación para determinar las circunstancias exactas del suceso.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Francesco Tonucci, pedagogo: 'La escuela está ocupando todo el tiempo de los niños, hay demasiadas horas de colegio
  2. Cobrar 1.400 euros y vivir en el coche: la historia de José Antonio y Nuria, vecinos de Sabadell, tras perder su piso
  3. Los Mossos investigan la muerte del dueño de Mango 'de forma encapsulada' para evitar filtraciones
  4. Cinco bebés hospitalizados en España por una toxina tras consumir leche de fórmula
  5. La huelga de maquinistas arranca con el incumplimiento de los servicios mínimos
  6. Alerta del sector de la dependencia: 'El sistema no está preparado para el impacto demográfico que se avecina
  7. España se prepara para otra semana de lluvias y vientos huracanados antes de un posible cambio de tiempo
  8. La C-32 reactiva los peajes de pago esta medianoche tras la reapertura de la AP-7

La Ertzaintza investiga el hallazgo del cadáver de un hombre en una vivienda de Vizcaya

La Ertzaintza investiga el hallazgo del cadáver de un hombre en una vivienda de Vizcaya

Detenido un hombre por la muerte de otro tras una pelea en Vilanova i la Geltrú

Detenido un hombre por la muerte de otro tras una pelea en Vilanova i la Geltrú

La estafa del "sexo annal": el cliente de una sauna denuncia al dueño después de pagarle 155.000 euros

La estafa del "sexo annal": el cliente de una sauna denuncia al dueño después de pagarle 155.000 euros

Los Mossos investigan la muerte del dueño de Mango "de forma encapsulada" para evitar filtraciones

Los Mossos investigan la muerte del dueño de Mango "de forma encapsulada" para evitar filtraciones

Se desploma un edificio de dos plantas en Alcalá de los Gazules (Cádiz) sin que haya heridos

Rescatan a una conductora atrapada en un coche al cruzar un río en Estepona (Málaga)

Los Mossos detienen a dos menores por una brutal paliza a una pàreja durante las Fiestas de Invierno de Argentona

Los Mossos detienen a dos menores por una brutal paliza a una pàreja durante las Fiestas de Invierno de Argentona

Detenidos dos abogados y un notario de València por dejar a una octogenaria con alzhéimer sin propiedades

Detenidos dos abogados y un notario de València por dejar a una octogenaria con alzhéimer sin propiedades