Apuñalamiento
Detenido un hombre por la muerte de otro tras una pelea en la calle en Vilanova i la Geltrú
Los Mossos investigan la muerte del dueño de Mango "de forma encapsulada" para evitar filtraciones
Los Mossos detienen a dos menores por una brutal paliza a una pareja durante las Fiestas de Invierno de Argentona
Los Mossos d’Esquadra han abierto una investigación para esclarecer la muerte de una persona encontrada en Vilanova i la Geltrú, en la comarca barcelonesa del Garraf. Lo ha avanzado el digital 'El Caso' y confirmado posteriormente fuentes de la policía catalana a este diario. Las mismas fuentes añaden que han detenido a un individuo como presunto responsable de los hechos.
Según las primeras informaciones, el suceso ha tenido lugar este martes por la mañana. Fuentes conocedoras del caso indican que la víctima habría fallecido tras ser apuñalada en el transcurso de una pelea ocurrida en la calle Habana del municipio.
Por el momento, la policía mantiene abierta la investigación para determinar las circunstancias exactas del suceso.
