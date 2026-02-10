Circula con un tráiler sextuplicando la tasa de alcohol y choca contra un camión de mercancías peligrosas en Almacelles

Conducir un vehículo de grandes dimensiones supone una gran responsabilidad por el riesgo para uno mismo y el resto de usuarios de la vía, aunque hay quien se lo salta. Es lo que se encontraron los Mossos d’Esquadra este lunes cuando denunciaron a un camionero que circulaba con su tráiler haciendo zigzag por la A-2 tras haber provocado un accidente en Almacelles un rato antes.

Los agentes acusan al sospechoso, de 62 años, como presunto autor de un delito contra la seguridad vial, por conducción temeraria y por conducir bajo los efectos de las bebidas alcohólicas.

Sobre las 19 horas, un testigo llamó al teléfono 112 para alertar de que un conductor, que circulaba con un camión tráiler, había provocado un siniestro vial mientras circulaba por la carretera A-22, en el término municipal de Almacelles. Según la información, el camión colisionó lateralmente con otro camión que transportaba materias peligrosas, en concreto 17.000 litros de sosa cáustica, y se dio a la fuga.

El siniestro no provocó el vertido de la carga y únicamente causó daños en el retrovisor y arañazos en la carrocería. Los agentes buscaron al sospechoso y, poco después, una patrulla del Área Regional de Tráfico de Ponent localizó un camión que coincidía con la descripción del sospechoso circulando de forma errática, haciendo zigzag, en el kilómetro 472 de la A-2, en dirección a Barcelona.

Aunque el conductor inicialmente hizo caso omiso a las señales de los agentes para que se detuviera, fue interceptado y posteriormente trasladado a una zona segura en el kilómetro 475 de la N-II, en Bell-lloc d’Urgell.

El conductor, que presentaba síntomas evidentes de encontrarse bajo los efectos de las bebidas alcohólicas, dio una tasa positiva de alcohol con un valor de 0,90 mg/l. Ante estos hechos, fue denunciado penalmente como presunto autor de los delitos de conducción temeraria y conducción bajo los efectos de las bebidas alcohólicas. El vehículo quedó inmovilizado en el lugar.

El conductor denunciado, que cuenta con un antecedente por hechos similares, deberá comparecer cuando sea requerido ante el Juzgado de Instrucción de Lleida.