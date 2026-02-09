Va a renovar su permiso de residencia en Girona y descubren que es un narco buscado en Italia

Agentes de la Policía Nacional que se encontraban realizando labores de expedición de Tarjetas de Identidad de Extranjero en Girona detuvieron el pasado 29 de enero a un fugitivo buscado por las autoridades de Italia para cumplir condena por tráfico de drogas.

El sospechoso acudió a la oficina de la Policía Nacional para realizar trámites de cambio de nombre en su documentación y renovar el permiso de residencia. Sin embargo, los agentes constataron que tenía una orden búsqueda, detención y extradición proveniente de las autoridades judiciales italianas.

Por eso avisaron al grupo de delitos violentos de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Policía Nacional de Girona para que lo detuvieran.

Los agentes comprobaron sus datos personas y sus huellas dactilares para constatar su identidad. El sospechoso residía en Girona desde 2021 después de huir desde Italia antes de que se dictara sentencia firme por tráfico de drogas. Por el momento ha ingresado en prisión por orden del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional antes de ser extraditado a Italia.