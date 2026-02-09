Los Mossos detienen a dos menores por una brutal paliza a una pàreja durante las Fiestas de Invierno de Argentona

Los Mossos d’Esquadra de Mataró han detenido a dos menores acusados de participar en un ataque contra una pareja, un chico de 18 años y su novia de 16, el pasado 17 de enero durante las Fiestas de Invierno de Argentona. Las dos víctimas recibieron numerosas lesiones por esta brutal paliza y tuvieron que ser atendidas en el hospital. En el caso de la menor sufrió una fractura del cráneo.

Estas dos detenciones se suman al menor que estaba siendo investigado por un delito de lesiones. Este acusado se presentó en la comisaría de Mataró el pasado 22 de enero y reconoció haber participado en la pelea. Varios testigos lo identificaron como uno de los miembros del grupo atacante.

Las víctimas explicaron que no conocían de nada a sus atacantes. Durante la agresión, los sospechosos habrían robado la cartera al chico y habrían roto la pantalla del teléfono móvil de la chica.

Según los Mossos esta paliza generó una gran alarma social en Argentona, ya que varios vídeos de la agresión se difundieron por redes sociales y se hicieron virales. Su difusión también favoreció que la policía recibiera información y colaboración ciudadana para identificar a los implicados.

Los investigadores remarcan que los dos detenidos este lunes presuntamente habrían participado de manera activa en la agresión. Además, las indagaciones practicadas por la policía hasta ahora demostrarían que el grupo de atacantes, la mayoría menores de origen norteafricano, habría actuado de manera conjunta y aprovechando su superioridad numérica, golpeando a las víctimas cuando se encontraban en el suelo.

Los detenidos han pasado a disposición de la Fiscalía de Menores. La investigación continúa abierta y no se descartan más identificaciones o actuaciones.