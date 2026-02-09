Detenido un hombre por intentar violar y propinar una brutal paliza a una joven en Mallorca

Una joven quedó tendida en el suelo la madrugada del sábado de un portal de la localidad mallorquina de Cala Rajada después de que un hombre, presuntamente, la intentara violar y le propinara a continuación una brutal paliza por todo el cuerpo. Agentes de la Policía Local de Capdepera detuvieron a un individuo como presunto autor de un delito de agresión sexual. La víctima, por su parte, fue trasladada en ambulancia al Hospital de Manacor para ser explorada.

Los hechos ocurrieron sobre la una menos cuarto de la madrugada del sábado en un portal situado en el número 67 de la calle Mestre Vicenç Nadal de Cala Rajada, en el término municipal de Capdepera. Un vecino se acercó alarmado al escuchar a un hombre gritar e insultar a una joven.

Cuando el residente se personó en el lugar, se encontró a la chica tendida en el suelo, incapaz de moverse, y al sujeto sumido en un estado de gran nerviosismo. A continuación el presunto agresor se encerró en un piso, donde tenía fijada su residencia.

Una patrulla de la Policía Local de Capdepera se personó poco tiempo después en el lugar. La central había recibido una llamada alertando de que una mujer estaba siendo agredida en la vía pública.

Cuando los policías locales llegaron se encontraron con la víctima, que era incapaz de moverse. Al ver a los agentes, la joven indicó que un hombre la había intentado violar y la había golpeado por todo el cuerpo.

El testigo que había ayudado a la mujer indicó que había visto al presunto violador en el lugar de los hechos mientras yacía la joven a sus pies. Este precisó que este sujeto se encontraba "en un estado de gran nerviosismo". Este hombre también siguió al agresor y señaló la puerta de su domicilio donde este se había encerrado tras la agresión sexual a la mujer.

Una vez que la zona fue asegurada y la víctima estaba protegida, la patrulla de la Policía Local de Capdepera que había acudido ante la llamada de emergencia llamó de manera continua al domicilio del presunto violador. Pese a que estos se habían identificado reiteradamente como agentes de la autoridad y le conminaban a abrirla, este no hizo el menor caso. Finalmente, los policías tomaron la determinación de echarla abajo y adentrarse en el inmueble.

Patadas en el coche patrulla

Tras forzar la puerta para abrirse paso, los policías se encontraron completamente revuelto el interior del domicilio del presunto autor del intento de violación. En la habitación encontraron un notorio desorden, que atestiguaba que habría sido el escenario de una pelea. También hallaron diversos cuchillos de cocina repartidos por toda la estancia. A tenor de estos hechos, el sujeto fue detenido por un presunto delito de agresión sexual.

Una vez que se encontraba esposado, al introducir a este sujeto en el interior del coche patrulla, este opuso una gran resistencia. De hecho propinó patadas en ventanillas y en la mampara del vehículo policial.

Noticias relacionadas

Por su parte, una patrulla de la Guardia Civil, procedente del puesto de Artà, acudió a dicho portal y se hizo cargo de la víctima. La joven fue trasladada en una ambulancia hasta el Hospital de Manacor para realizarle una minuciosa exploración.