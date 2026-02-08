Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Conducción temeraria

Pillan al conductor de un patinete capaz de alcanzar los 92 km/h en el distrito de Horta-Guinardó de Barcelona

El hombre circulaba con exceso de velocidad, sin permiso y dio positivo en alcohol y drogas

Dos detenidos y un punto de venta de droga desmantelado en el distrito de Sants-Montjuïc de Barcelona

El patinete capaz de alcanzar los 92 km/h de velocidad máxima.

El patinete capaz de alcanzar los 92 km/h de velocidad máxima. / Guardia Urbana de Barcelona

ACN

ACN

Barcelona
La Guardia Urbana de Barcelona (GUB) pilló ayer sábado por la mañana al conductor de un patinete capaz de alcanzar los 92 km/h de velocidad máxima. Una patrulla de agentes de la GUB detectó al hombre circulando con exceso de velocidad en el distrito de Horta-Guinardó de la capital catalana y lo detuvo. El infractor conducía sin haber obtenido nunca el permiso de conducir y dio positivo en alcohol y drogas. El hombre quedó investigado por un delito contra la seguridad vial y otro delito por circular bajo los efectos del alcohol y las drogas.

