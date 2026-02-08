Suceso en el Alt Penedès
Herido un hombre de 85 años al precipitarse desde unos 10 metros en Font-rubí
EFE
Un hombre de 85 años ha resultado herido y ha sido trasladado al hospital al precipitarse al vacío desde unos diez metros desde el camino de monte por el que iba andando en Font-rubí (Alt Penedès).
El suceso ha tenido lugar sobre las 11.30 de este domingo cuando el hombre, que estaba andando solo, se ha caído por causas que se ignoran por el margen del camino, han informado a EFE fuentes de los Bombers.
Hasta el lugar se han trasladado dos dotaciones terrestres de los bomberos y un helicóptero con especialistas en rescate de montaña y un médico. Tras ser rescatado, el hombre ha sido traslado por efectivos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) al hospital del Vilafranca del Penedès.
Los bomberos han rescatado también este domingo a una joven menor de edad que ha caído accidentalmente en un pozo que tiene seis metros de profundidad y tres de diámetro en la localidad de Santa Susanna (Maresme).
Los Bombers han sido avisados poco antes de las cuatro de la tarde de que dos jóvenes que estaban sentadas encima de un pozo cubierto con material de obra han caído al fondo del mismo al romperse la cubierta.
Una de las jóvenes ha podido salir del pozo por su propio pie y ha avisado a los servicios de emergencias para el rescate de la segunda menor. La joven ha sido sacada del pozo consciente y ha sido trasladada también por el SEM al hospital de Mataró.
- El tratamiento de Barbacid contra el cáncer de páncreas requerirá al menos tres años más de pruebas en ratones: 'No hay fecha para los ensayos clínicos
- Los Mossos paran a un camionero en Vic por no llevar la documentación en regla y le encuentran 6 kilos de hachís
- Retrasos en el aeropuerto de Barcelona-El Prat tras el pinchazo de un avión que rodaba hacia la pista
- El oso y el lobo tendrán planes específicos de conservación por el 'conflicto social' que implican
- Catalunya abandona los planes específicos para proteger 725 especies y apuesta por actuar en 24 hábitats
- La Generalitat prevé abrir este mes al sector privado la ejecución de nueva obra pública en la L9 de metro y en carreteras
- Movilidad complicada en Barcelona este sábado: calles cortadas por obras, los tractores, las manifestaciones de Rodalies y el Año Nuevo Chino
- Virus a través de Whatsapp: desactiva la descarga automática de archivos multimedia para evitarlo