Suceso en el Alt Penedès

Herido un hombre de 85 años al precipitarse desde unos 10 metros en Font-rubí

Viñas en Guardiola de Font-rubí (Alt Penedès).

Viñas en Guardiola de Font-rubí (Alt Penedès). / Archivo / Danny Caminal

EFE

Barcelona
Un hombre de 85 años ha resultado herido y ha sido trasladado al hospital al precipitarse al vacío desde unos diez metros desde el camino de monte por el que iba andando en Font-rubí (Alt Penedès).

El suceso ha tenido lugar sobre las 11.30 de este domingo cuando el hombre, que estaba andando solo, se ha caído por causas que se ignoran por el margen del camino, han informado a EFE fuentes de los Bombers.

Hasta el lugar se han trasladado dos dotaciones terrestres de los bomberos y un helicóptero con especialistas en rescate de montaña y un médico. Tras ser rescatado, el hombre ha sido traslado por efectivos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) al hospital del Vilafranca del Penedès.

Los bomberos han rescatado también este domingo a una joven menor de edad que ha caído accidentalmente en un pozo que tiene seis metros de profundidad y tres de diámetro en la localidad de Santa Susanna (Maresme).

Los Bombers han sido avisados poco antes de las cuatro de la tarde de que dos jóvenes que estaban sentadas encima de un pozo cubierto con material de obra han caído al fondo del mismo al romperse la cubierta.

Una de las jóvenes ha podido salir del pozo por su propio pie y ha avisado a los servicios de emergencias para el rescate de la segunda menor. La joven ha sido sacada del pozo consciente y ha sido trasladada también por el SEM al hospital de Mataró.

