La Guardia Civil alerta de una estafa masiva: correos que suplantan multas de la DGT para robar dinero

Recientemente, es probable que alguien de su entorno haya recibido algún correo de, supuestamente, la Dirección General de Tráfico. Correos que, con tono de urgencia, informan de una multa pendiente y advierten de un incremento del importe si no se realiza el pago en breves, incluyendo enlaces para efectuar el pago o "acceder al expediente". Se trata de una nueva oleada de correos electrónicos fraudulentos que la Guardia Civil ha detectado últimamente y con los que los estafadores intentan robar datos personales y bancarios.

Los ciberdelincuentes utilizan este tipo de estafas con cierta recurrencia, variando el contenido y las cantidades reclamadas, advirtiendo el cuerpo policial de que esta modalidad que simula notificaciones de multas de tráfico está volviendo a circular en estas últimas semanas.

Un correo fraudulento en el que los ciberestafadores suplantan a la DGT / INCIBE

Sensación de urgencia

"Tenga en cuenta que no pagar esta multa después de este día resultará en un incremento a 95 euros. Por lo tanto, le instamos a regularizar esta situación lo antes posible". En este tipo de mensajes, los ciberestafadores utilizan el tono de urgencia para intentar convencer a la víctima de que realice el pago de la multa cuanto antes para evitar los cargos adicionales. Además, informa el Instituto Nacional de Ciberseguridad, en algunos mensajes se genera una urgencia de pago imponiendo un límite de tiempo de 30 días.

El INCIBE explica que hay varios signos que nos pueden ayudar a detectar que se trata de una estafa; la maquetación del correo, el saluda, la dirección del remitente que no es la oficial o la sensación de urgencia que se trasmite a la víctima.

Al pulsar en el enlace, los usuarios son redirigidos a una página web falsa pero con la apariencia visual de la DGT, donde se solicita que completen varios formularios con diferentes datos personales y bancarios para realizar el pago de esa supuesta multa. En esa página fraudulenta, expone el INCIBE, suele aparecer una fecha y hora muy desfasadas, que no pertenecen al momento actual. Para hacer más creíble el fraude se simula una validación mediante un código que debería llegar al teléfono, pero que nunca llega. Finalmente, el usuario es redirigido a la página oficial de la DGT, pero los ciberdelincuentes ya tienen en su haber los datos de la víctima para cometer el fraude.

¿Qué hacer en caso de ser víctima?

En caso de accedido al enlace y haber proporcionado tus datos personales y bancarios, el INCIBE recomienda seguir estos pasos cuanto antes:

Contacta lo antes posible con tu entidad bancaria para bloquear los movimientos sospechosos y la tarjeta bancaria.

Guarda todas las capturas y evidencias posibles. Para darles mayor validez, puedes utilizar el servicio de testigos online .

. Presenta una denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado , apoyándote para ello en las evidencias que has recopilado del fraude.

, apoyándote para ello en las evidencias que has recopilado del fraude. Realiza egosurfing (buscar el propio nombre en internet) periódicamente para comprobar si tus datos personales se han visto filtrados en la Red y están siendo utilizados sin tu consentimiento.

Si se recibe el correo y no se accede al enlace, desde el Instituto recomiendan reportarlo en su buzón de incidentes para ayudar a identificar este tipo de campañas y proteger a otros usuarios, además de bloquear al remitente y eliminar la notificación.