Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Manifestación RodaliesOlga TubauSilvia BronchaloBarçaAdamuzAeropuerto El PratZBETatuajesSuper BowlAmancio OrtegaMedicinaSantiago Segura
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, en directo | La muerte de una mujer en la UCI eleva a 46 el número de víctimas

El accidente de dos trenes en Córdoba, el más grave de la alta velocidad en España, ha dejado 46 fallecidos

La investigación judicial y la de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) tratan de esclarecer las causas del siniestro

Antonio Romero

Rubén Gargoi

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La investigación sobre el accidente de dos trenes de alta velocidad en la localidad de Adamuz (Córdoba), que dejó 46 muertos, avanza en dos vías, la judicial y la que impulsa la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), un órgano independiente pero adscrito al Ministerio de Transportes. La rotura de uno de los raíles centra las pesquisas para saber por qué se produjo el descarrilamiento del tren Iryo, que causó, a su vez, el accidente del Alvia de Renfe.

Aquí seguimos en directo, minuto a minuto, las consecuencias del accidente ferroviario en la provincia de Córdoba.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El tratamiento de Barbacid contra el cáncer de páncreas requerirá al menos tres años más de pruebas en ratones: 'No hay fecha para los ensayos clínicos
  2. Los Mossos paran a un camionero en Vic por no llevar la documentación en regla y le encuentran 6 kilos de hachís
  3. La Generalitat prevé abrir este mes al sector privado la ejecución de nueva obra pública en la L9 de metro y en carreteras
  4. Movilidad complicada en Barcelona este sábado: calles cortadas por obras, los tractores, las manifestaciones de Rodalies y el Año Nuevo Chino
  5. Retrasos en el aeropuerto de Barcelona-El Prat tras el pinchazo de un avión que rodaba hacia la pista
  6. Virus a través de Whatsapp: desactiva la descarga automática de archivos multimedia para evitarlo
  7. Olga Tubau, abogada: 'Tomo escitalopram (antidepresivo) desde hace dos años; estas cosas se tienen que explicar
  8. Los médicos piden incluir los tatuajes en el historial clínico del paciente: 'La tinta se queda en los ganglios linfáticos de por vida

Una mujer denuncia al juzgado por el embargo de su pensión mínima por una deuda del exsuegro

Una mujer denuncia al juzgado por el embargo de su pensión mínima por una deuda del exsuegro

La Guardia Civil alerta de una estafa masiva: correos que suplantan multas de la DGT para robar dinero

La Guardia Civil alerta de una estafa masiva: correos que suplantan multas de la DGT para robar dinero

En directo | Comienzan los trabajos de reparación en Adamuz

Herido un hombre por la caída de un muro en un parque de Canena (Jaén)

Herido un hombre por la caída de un muro en un parque de Canena (Jaén)

La Guardia Civil pone fin al atrincheramiento de un hombre en su casa a las afueras de Teulada (Alicante)

La Guardia Civil pone fin al atrincheramiento de un hombre en su casa a las afueras de Teulada (Alicante)

Descubierto el cadáver de una mujer en una vivienda incendiada en Murcia

Descubierto el cadáver de una mujer en una vivienda incendiada en Murcia

Motín en el centro de reforma de menores de Zaragoza: dos horas de pelea y mucha dudas por resolver

Motín en el centro de reforma de menores de Zaragoza: dos horas de pelea y mucha dudas por resolver

Dos robos en un estanco en un mes y medio: "Estamos completamente desprotegidos, desesperados y cansados"

Dos robos en un estanco en un mes y medio: "Estamos completamente desprotegidos, desesperados y cansados"