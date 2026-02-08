Dos detenidos y un punto de venta de droga desmantelado en el distrito de Sants-Montjuïc de Barcelona

Los Mossos d'Esquadra han desmantelado un punto de venta de droga en el distrito de Sants-Montjuïc de Barcelona y han detenido a los dos responsables -un hombre y una mujer- del local. El operativo se produjo el jueves 5 de febrero al mediodía y se identificaron a 11 consumidores en el interior de la vivienda. También se decomisaron 3,5 gramos de crack, dos balanzas de precisión, 210 euros en efectivo y un sistema de videovigilancia. La propiedad ha sido recuperada y tapiada.