Sucesos

Dos detenidos y un punto de venta de droga desmantelado en el distrito de Sants-Montjuïc de Barcelona

Los Mossos identifican a 11 consumidores en el interior del local y decomisen 3,5 gramos de crack y dos balanzas

Desmantelado un punto de venta de droga en el barrio de La Mina de Sant Adrià de Besòs

Un coche de los Mossos d'Esquadra.

Un coche de los Mossos d'Esquadra. / David Zorrakino - Europa Press

ACN

ACN

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Los Mossos d'Esquadra han desmantelado un punto de venta de droga en el distrito de Sants-Montjuïc de Barcelona y han detenido a los dos responsables -un hombre y una mujer- del local. El operativo se produjo el jueves 5 de febrero al mediodía y se identificaron a 11 consumidores en el interior de la vivienda. También se decomisaron 3,5 gramos de crack, dos balanzas de precisión, 210 euros en efectivo y un sistema de videovigilancia. La propiedad ha sido recuperada y tapiada.

