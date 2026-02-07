¿Quién mató a Magdalena Mas? Una camiseta, tres extracciones en cajeros... y un crimen sin resolver desde 2005

La familia de Magdalena Mas Vilaltella está en vilo desde el 8 de abril de 2005. Ese día, sobre las once de la noche, esta vecina de Riudoms (Tarragona) dijo que salía de fiesta con una amiga por Reus. No fue a esa cita y nunca más se supo nada de ella. Al día siguiente, su marido puso una denuncia por desaparición en la comisaría de la Policía Nacional de Reus, que la remitió a la Guardia Civil de Cambrils.

Desde entonces se investiga la desaparición de Magdalena: el Juzgado de Instrucción número 2 de Reus ha ido reabriendo y cerrando el caso provisionalmente a la espera de nuevas pruebas. El cadáver de la víctima apareció el 6 de agosto de 2005 en varias bolsas en una zona boscosa cerca de Sant Pere Sacama, en el término municipal de Olesa de Montserrat (Barcelona).

Los informes forenses determinaron que se trataba de una mujer de entre 35 y 45 años que presentaba claros signos de muerte violenta. El cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición. Tenía una fractura en el hueso del pómulo izquierdo compatible con un golpe con un objeto contundente, así como un orificio, posiblemente causado por un proyectil, en el omóplato derecho. Pese a las gestiones realizadas entonces, el cadáver no pudo ser identificado en aquel momento.

Entorno y últimas horas

No fue hasta 2014, gracias al programa Fénix de identificación genética de personas desaparecidas, que se pudo poner nombre y apellidos al cuerpo encontrado nueve años antes. La investigación, dirigida por el Grupo de Personas de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Guardia Civil en Barcelona, dio un nuevo impulso y se empezó a rastrear el entorno de la víctima y a intentar reconstruir sus últimas horas de vida.

Fue entonces cuando se descubrió que, en los días siguientes a la desaparición, alguien había sacado dinero con la tarjeta de la víctima en varios cajeros de Terrassa, tal como había denunciado el marido en abril de 2005.

En concreto, la madrugada del mismo día de la desaparición ya se retiró dinero. Aunque no pudieron recuperarse las imágenes del cajero, los agentes sí consiguieron el vídeo de una segunda extracción ese mismo 9 de abril sobre las 19.30 horas en otro banco de Terrassa. En él se ve a un hombre a cara descubierta. Esas son precisamente las imágenes que ha distribuido la Guardia Civil para tratar de identificar al sospechoso. Dos días más tarde, otra persona sacó dinero de otro cajero: no se puede identificar porque llevaba gorra, bufanda y la cara tapada.

Identificar una camiseta

Además de la imagen captada del sospechoso, la Guardia Civil ha difundido una foto de Magdalena y del fragmento de una camiseta que se encontró junto al cuerpo, con la siguiente frase: “Fun and friends alternative energy pub league" [diversión y amigos: la liga de pub de energías alternativas]. Según fuentes policiales, desde el entorno de la víctima se insiste en que esa camiseta no es de la víctima y que tampoco cuadra con su forma de vestir.

Los investigadores, que consideran que la camiseta podría estar relacionada con su desaparición y con la persona o personas que provocaron su muerte, han pedido ayuda para identificar la prenda. Esta es una de las vías abiertas de la investigación.

El juzgado de Reus mantiene la causa archivada a la espera de nuevos elementos que puedan dar un impulso a la investigación y que el crimen no prescriba. De hecho, tras el llamamiento realizado por la Guardia Civil y la difusión de las imágenes, se espera conseguir abrir nuevas pesquisas que puedan esclarecer el crimen.

Para ello se han habilitado el teléfono de la Comandancia de la Guardia Civil de Barcelona, 936823030 (solicitar ser contactado con el Grupo de Personas de Policía Judicial) y el correo electrónico b-cmd-barcelona-pj-personas@guardiacivil.org