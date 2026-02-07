Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Manifestación RodaliesOlga TubauSilvia BronchaloBarçaAdamuzAeropuerto El PratZBETatuajesSuper BowlAmancio OrtegaMedicinaSantiago Segura
instagramlinkedin

Borrasca Marta

Herido un hombre por la caída de un muro en un parque de Canena (Jaén)

Los bomberos han trabajado sobre los escombros, hasta confirmar que no había ninguna persona atrapada, como en un principio se llegó a sospechar

Una ambulancia en una imagen de archivo.

Una ambulancia en una imagen de archivo. / EP

EFE

Cádiz
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Un hombre ha resultado herido la tarde de este sábado tras la caída de un muro en un parque de Canena (Jaén).

El herido, un trabajador inmigrante de la campaña de la aceituna, ha sido trasladado en ambulancia al hospital de Úbeda, donde se ha confirmado que su estado no reviste gravedad

Según ha informado a EFE el alcalde de Canena, José Carlos Serrano, el suceso ha tenido lugar sobre las 19:30 horas en el parque Fuente Nueva cuando unos vecinos han escuchado un fuerte estruendo y han avisado a los servicios de emergencia.

Hasta el lugar se han desplazado Bomberos y sanitarios, y efectivos de la Guardia Civil y de Policía Local.

Los bomberos han trabajado sobre los escombros, hasta confirmar que no había ninguna persona atrapada, como en un principio se llegó a sospechar.

El regidor local cree que la causa del desprendimiento se ha podido deber a que la ladera sobre la que se encontraba el muro ha colapsado como consecuencia de las intensas lluvias de los últimos días.

Noticias relacionadas

En Cádiz, otro hombre ha resultado herido la tarde de este sábado después de que le haya caído una farola encima que le ha impactado en unas de sus piernas, motivo por el que ha tenido que ser hospitalizado, en otro incidente causado por el temporal. EFE

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Lola Valiente, 19 años, tras intentar dos veces acceder a Medicina: 'Tengo un 9,4 de Bachillerato, pero en la sele la presión por la nota puede conmigo
  2. El tratamiento de Barbacid contra el cáncer de páncreas requerirá al menos tres años más de pruebas en ratones: 'No hay fecha para los ensayos clínicos
  3. Los médicos de familia, sobre las bajas laborales: 'No podemos poner un plazo a una persona para saber cuánto le va a durar una depresión
  4. La moda de la crianza positiva alarga el colecho: “Si tu hijo termina la primaria y sigue en tu cama, hay un problema”
  5. Catalunya, la primera comunidad en multar de forma sistemática por no llevar la baliza V-16: ya suma 53 sanciones
  6. Los Mossos paran a un camionero en Vic por no llevar la documentación en regla y le encuentran 6 kilos de hachís
  7. Casi cuatro millones de catalanes no llegan a fin de mes: uno de cada tres no podría asumir gastos imprevistos de 900 euros
  8. Las estatinas, el fármaco contra el colesterol, no causan los efectos secundarios que figuran en el prospecto

Herido un hombre por la caída de un muro en un parque de Canena (Jaén)

Herido un hombre por la caída de un muro en un parque de Canena (Jaén)

La Guardia Civil pone fin al atrincheramiento de un hombre en su casa a las afueras de Teulada (Alicante)

La Guardia Civil pone fin al atrincheramiento de un hombre en su casa a las afueras de Teulada (Alicante)

Descubierto el cadáver de una mujer en una vivienda incendiada en Murcia

Descubierto el cadáver de una mujer en una vivienda incendiada en Murcia

Motín en el centro de reforma de menores de Zaragoza: dos horas de pelea y mucha dudas por resolver

Motín en el centro de reforma de menores de Zaragoza: dos horas de pelea y mucha dudas por resolver

Dos robos en un estanco en un mes y medio: "Estamos completamente desprotegidos, desesperados y cansados"

Dos robos en un estanco en un mes y medio: "Estamos completamente desprotegidos, desesperados y cansados"

Desactivado el dispositivo de búsqueda en Asturias: una joven que dio unos gritos para desahogarse (y que estaba en su casa)

Desactivado el dispositivo de búsqueda en Asturias: una joven que dio unos gritos para desahogarse (y que estaba en su casa)

Muere en Ávila el conductor de una quitanieves al precipitarse por una pendiente de 20 metros

Muere en Ávila el conductor de una quitanieves al precipitarse por una pendiente de 20 metros

¿Quién mató a Magdalena Mas? Una camiseta, tres extracciones en cajeros... y un crimen sin resolver desde 2005

¿Quién mató a Magdalena Mas? Una camiseta, tres extracciones en cajeros... y un crimen sin resolver desde 2005