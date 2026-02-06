Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
JJOO de InviernoElecciones AragónPasapalabraBorrasca MartaZapateroTractores BarcelonaEpsteinBarcelonaRodaliesCesáreaMedicinaSantiago Segura
instagramlinkedin

Atrapada entre las rocas

Rescatada una persona herida grave en la playa del Home Mort, en Sitges

Rescate de una persona herida al quedar atrapada en las rocas de la playa del Home Mort, en Sitges.

Rescate de una persona herida al quedar atrapada en las rocas de la playa del Home Mort, en Sitges. / Bombers de la Generalitat / ACN

ACN

Sitges
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Los Bombers de la Generalitat han rescatado este viernes una persona que había caído y había quedado atrapada a las rocas de la Playa del Home Mort, en Sitges.

El accidente ha sido comunicado a las 14.54 horas y el equipo desplazado ha estabilizado el afectado, que ha sufrido lesiones de carácter grave, y lo ha trasladado hasta un punto accesible, donde los efectivos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) lo han atendido antes de trasladarlo al Hospital de Bellvitge.

En el rescate han participado dos dotaciones de Bomberos, un helicóptero medicalizado del SEM, el Grupo de Actuaciones Especiales (GRAE) y un médico del MAER. El SEM ha movilizado también dos ambulancias y un equipo conjunto de Bomberos y servicios médicos.

Noticias relacionadas

El afectado ha sido estabilizado a pie de playa antes de ser trasladado en estado grave al Hospital de Bellvitge para recibir asistencia médica especializada. Las autoridades han recordado la importancia de la prudencia a las zonas rocosas de las playas para evitar accidentes similares.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Lola Valiente, 19 años, tras intentar dos veces acceder a Medicina: 'Tengo un 9,4 de Bachillerato, pero en la sele la presión por la nota puede conmigo
  2. Los médicos de familia, sobre las bajas laborales: 'No podemos poner un plazo a una persona para saber cuánto le va a durar una depresión
  3. La moda de la crianza positiva alarga el colecho: “Si tu hijo termina la primaria y sigue en tu cama, hay un problema”
  4. Catalunya, la primera comunidad en multar de forma sistemática por no llevar la baliza V-16: ya suma 53 sanciones
  5. Nuevo corte de la AP-7 en sentido sur después de que dos autocares se saltaran las restricciones hasta Gelida
  6. Dos paleontólogos de prestigio de EEUU ya trabajan en Catalunya: 'Con Trump, estudiar la evolución humana se ha vuelto tabú
  7. La borrasca Leonardo llega a Catalunya y presagia una jornada de lluvias y temporal marítimo
  8. Los oftalmólogos, prudentes ante los colirios que prometen acabar con gafas y lentillas: 'Es necesario disponer de más datos

Descubren el cadáver de una mujer en una vivienda incendiada en Murcia

Descubren el cadáver de una mujer en una vivienda incendiada en Murcia

Rescatada una persona herida grave en la playa del Home Mort, en Sitges

Rescatada una persona herida grave en la playa del Home Mort, en Sitges

Detenido un hombre que se atrincheró en un piso con siete rehenes en Vitoria

Detenido un hombre que se atrincheró en un piso con siete rehenes en Vitoria

Muere un hombre al caer con su coche al río en Lugo

Muere un hombre al caer con su coche al río en Lugo

La Ertzaintza investiga el hallazgo del cadáver de un hombre con indicios de criminalidad en Vizcaya

La Ertzaintza investiga el hallazgo del cadáver de un hombre con indicios de criminalidad en Vizcaya

Detenido el portero de un edificio de Murcia por acosar durante tres años a una vecina menor de edad

Detenido el portero de un edificio de Murcia por acosar durante tres años a una vecina menor de edad

Los sobrinos de la octogenaria expoliada por la trama del notario intentan paralizar la venta del piso y los bajos

Los sobrinos de la octogenaria expoliada por la trama del notario intentan paralizar la venta del piso y los bajos

Condenados cuatro menores por atacar la casa de la directora del instituto de Andratx