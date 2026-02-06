Rescatada una persona herida grave en la playa del Home Mort, en Sitges

Los Bombers de la Generalitat han rescatado este viernes una persona que había caído y había quedado atrapada a las rocas de la Playa del Home Mort, en Sitges.

El accidente ha sido comunicado a las 14.54 horas y el equipo desplazado ha estabilizado el afectado, que ha sufrido lesiones de carácter grave, y lo ha trasladado hasta un punto accesible, donde los efectivos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) lo han atendido antes de trasladarlo al Hospital de Bellvitge.

En el rescate han participado dos dotaciones de Bomberos, un helicóptero medicalizado del SEM, el Grupo de Actuaciones Especiales (GRAE) y un médico del MAER. El SEM ha movilizado también dos ambulancias y un equipo conjunto de Bomberos y servicios médicos.

Noticias relacionadas

El afectado ha sido estabilizado a pie de playa antes de ser trasladado en estado grave al Hospital de Bellvitge para recibir asistencia médica especializada. Las autoridades han recordado la importancia de la prudencia a las zonas rocosas de las playas para evitar accidentes similares.