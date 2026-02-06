Atrapada entre las rocas
Rescatada una persona herida grave en la playa del Home Mort, en Sitges
ACN
Los Bombers de la Generalitat han rescatado este viernes una persona que había caído y había quedado atrapada a las rocas de la Playa del Home Mort, en Sitges.
El accidente ha sido comunicado a las 14.54 horas y el equipo desplazado ha estabilizado el afectado, que ha sufrido lesiones de carácter grave, y lo ha trasladado hasta un punto accesible, donde los efectivos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) lo han atendido antes de trasladarlo al Hospital de Bellvitge.
En el rescate han participado dos dotaciones de Bomberos, un helicóptero medicalizado del SEM, el Grupo de Actuaciones Especiales (GRAE) y un médico del MAER. El SEM ha movilizado también dos ambulancias y un equipo conjunto de Bomberos y servicios médicos.
El afectado ha sido estabilizado a pie de playa antes de ser trasladado en estado grave al Hospital de Bellvitge para recibir asistencia médica especializada. Las autoridades han recordado la importancia de la prudencia a las zonas rocosas de las playas para evitar accidentes similares.
- Lola Valiente, 19 años, tras intentar dos veces acceder a Medicina: 'Tengo un 9,4 de Bachillerato, pero en la sele la presión por la nota puede conmigo
- Los médicos de familia, sobre las bajas laborales: 'No podemos poner un plazo a una persona para saber cuánto le va a durar una depresión
- La moda de la crianza positiva alarga el colecho: “Si tu hijo termina la primaria y sigue en tu cama, hay un problema”
- Catalunya, la primera comunidad en multar de forma sistemática por no llevar la baliza V-16: ya suma 53 sanciones
- Nuevo corte de la AP-7 en sentido sur después de que dos autocares se saltaran las restricciones hasta Gelida
- Dos paleontólogos de prestigio de EEUU ya trabajan en Catalunya: 'Con Trump, estudiar la evolución humana se ha vuelto tabú
- La borrasca Leonardo llega a Catalunya y presagia una jornada de lluvias y temporal marítimo
- Los oftalmólogos, prudentes ante los colirios que prometen acabar con gafas y lentillas: 'Es necesario disponer de más datos