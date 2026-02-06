Motín en el centro de reforma de menores de Zaragoza: dos horas de pelea y mucha dudas por resolver

El reloj rozaba las 12.30 horas del jueves cuando el Centro de Educación e Internamiento de Juslibol (Zaragoza) dio el aviso a la Policía Nacional: varios jóvenes se habían amotinado y la violencia que se había desatado era tal que había puesto en jaque a los vigilantes, por lo que se solicitó la intervención de la Unidad de Intervención Policial (UIP) que rápidamente se trasladó hasta este barrio rural.

Los desencuentros entre dos jóvenes del centro fueron el detonante del motín, que nada tiene que ver con las bandas latinas, según aseguran los propios trabajadores que vivieron los hechos y los agentes que intervinieron, desmontando así la versión inicial del Gobierno de Aragón que hoy seguía defendiendo, aunque con más tibieza. Según ha podido saber este diario, esos dos jóvenes protagonizaron un primer enfrentamiento el miércoles por la noche sin que fueran separados en zonas distintas del centro, algo que, según los educadores, es recomendable para evitar que la situación vaya a más. Como sucedió.

El jueves por la mañana, estos dos adolescentes acudieron a sus respectivos cursos de formación, cada uno a su aula. A eso de las doce del mediodía, mientras uno de ellos se encontraba en el taller de peluquería, el segundo interno pasó por delante y lo vio, retomando los insultos, por lo que uno de los vigilantes del módulo le llamó la atención. Fue en este momento cuando se produjo un primer forcejeo entre el joven y el personal de seguridad al que le robó las llaves que abren las puertas eléctricas que separan las aulas y módulos.

Agentes y sanitarios a las puertas del centro de reforma de Zaragoza. / Jaime Galindo

En cuanto ambos internos se encontraron comenzaron a pelearse y otros tantos jóvenes se sumaron al enfrentamiento. El resto de vigilantes -hasta ocho- también intervinieron para tratar de mitigar la trifulca y separar a los menores para evitar que la pelea se descontró, pero eran tantos y tanta la violencia que optaron por recurrir a la Policía Nacional. El reloj marcaba las 12.30 horas.

Poco antes de las 13.00 horas había cinco furgones de la Unidad de Intervención Policial (UIP) y tres patrullas de Seguridad Ciudadana, además de varias ambulancias en el centro de Juslibol. El amplio dispositivo tardó algo más de una hora en reducir y dar por controlada la situación, según fuentes consultadas.

Debido a la intensidad que había adquirido la reyerta, lanzaron gas pimienta para acceder al módulo donde se había originado la pelea para después entrar y disolver el motín, algo que no fue nada fácil debido a la violencia que se había desatado y el número de internos involucrados. Hasta doce agentes han presentado parte médico por lesiones. También una de las educadoras de las cinco que había en el turno ha solicitado la baja laboral y uno de los vigilantes de la Sala de Control que acudió a reforzar a sus compañeros, que ha recibido el alta este viernes debido a las heridas y golpes recibidos por los internos.

La trifulca no se dio por controlada hasta las 14.30 horas aproximadamente. Los agentes engrilletaron a todos los implicados en la pelea, a los que se fue examinando uno a uno para trasladarlos o bien a un centro sanitario, puesto que varios precisaron de atención médica por lesiones de todo tipo, o a sus habitaciones.

Mientras, en la calle, la incertidumbre era total. Las familias de algunos de los internos se trasladaron hasta el centro que gestionar la Fundación para la Atención Integral del Menor (FAIM) para exigir información. Fueron los propios empleados los que les avisaron de que se había producido un motín cuando llamaron, a la hora de siempre, a las 13.30, para habar con su familiar. "Nos han dicho que había un motín y no sabemos nada. Yo lo único que quiero es saber que mi hijo está bien", decía una madre desconsolada que solo veía salir ambulancias desde este centro de reforma donde hoy reinaba una relativa calma mientras el Grupo de Menores de la Policía Nacional (Grume) ha asumido la investigación de los hechos con el apoyo de la Brigada de Información.

Familias de los internos a las puertas del centro de reforma de Zaragoza. / Jaime Galindo / EPA

Según los trabajadores, nunca se había producido una situación así en este centro. "El problema no es la edad ni el origen, es que estamos gestionando un centro obsoleto, con plantillas mermadas y con una pérdida total de autoridad", aseguran los trabajadores que denuncian que al atribuir el problema a grupos organizados "es una estrategia para desviar la atención" de los verdaderos déficits estructurales que arrastra el centro.

Ni el Gobierno de Aragón ni la Delegación del Gobierno han confirmado el número de heridos o detenidos durante el motín, "histórico" según los propios trabajadores, que lamentan que las peleas son habituales, también entre miembros de bandas latinas. Sin embargo, subrayan que desde noviembre de 2024 no se había producido una situación de esta envergadura, cuando hubo otros tres enfrentamientos violentos.