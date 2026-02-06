Los Mossos paran a un camionero en Vic por no llevar la documentación en regla y le encuentran 6 kilos de hachís

Si transportas droga con tu camión es mejor que tengas los permisos en regla, ya que si te paran a revisarlos el olor de las sustancias estupefacientes puede delatarte. Es lo que le pasó a un camionero de 31 años que fue detenido por los Mossos d’Esquadra el pasado miércoles durante un control policial de transportes en la B-521 en Vic.

Los agentes, de la División de Tráfico, detuvieron el camión, que provenía del Este de Europa, para comprobar la documentación, los períodos de conducción y otros aspectos técnicos, y detectaron dos infracciones de transporte: una por no anotar los cambios de paso por fronteras y otra por irregularidades en las autorizaciones de transporte. Estas infracciones conllevan una sanción de 4.800 euros.

Como era un vehículo extranjero, los agentes informaron al conductor de que debía abonar en el momento el importe de las denuncias. El hombre manifestó que no podía pagarlas, por lo que los agentes le comunicaron que el vehículo quedaría inmovilizado.

La droga intervenida en el camión en Vic / Mossos

Al hacerlo, los agentes percibieron desde dentro del camión un fuerte olor a hachís. Ante esta situación, los Mossos registraron la cabina y, bajo un colchón, localizaron una bolsa de plástico con 35 paquetes de hachís, que sumaban un total de 6,315 kilos.

El conductor quedó detenido por un delito contra la salud pública y también fue denunciado administrativamente por las dos infracciones de tráfico. El camión quedó inmovilizado. El detenido pasó este jueves a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Vic por un delito de tráfico de drogas. La próxima vez recapacitará sobre el uso de ambientadores en el coche, una práctica que se está perdiendo.