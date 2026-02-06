Huyen de un control en la AP-7 en Llinars del Vallès y los detienen en Aiguaviva tras una persecución de 50 kilómetros

Los Mossos d’Esquadra han detenido a un hombre de 44 años y a una mujer de 27 después de que huyeran de un control en la AP-7 a la altura de Llinars del Vallès. El vehículo fue interceptado tras una persecución de 50 kilómetros por agentes de tráfico de Girona en Aiguaviva. La mujer se identificó con un DNI que no era suyo y tenía cinco órdenes judiciales de detención vigentes.

Los hechos ocurrieron el 30 de enero poco después de las cuatro de la tarde en el área de servicio de Llinars del Vallès, cuando una patrulla de paisano de la comisaría de Granollers detectó un vehículo que, al ver el control policial, cambió de dirección. Los agentes indicaron de forma clara al conductor que se detuviera, pero en lugar de hacerlo emprendió la huida en dirección Girona.

Durante la persecución, el conductor realizó una conducción temeraria, poniendo en riesgo al resto de usuarios de la vía. Tras unos 50 kilómetros, el vehículo tomó la salida 71 y abandonó la autopista en Aiguaviva, donde una patrulla de tráfico de los Mossos de Girona logró detenerlo, informa el cuerpo policial.

En el registro del coche, los agentes localizaron 18 prendas de ropa con la etiqueta puesta y, según la nota policial, los dos ocupantes no pudieron acreditar que las hubieran comprado. El conductor quedó detenido como presunto autor de un delito de conducción temeraria.

DNI que no era suyo y cinco órdenes

En el momento de la identificación, la mujer que iba de copiloto mostró a los agentes la foto de un DNI. Aunque la imagen se parecía a ella, los policías detectaron discrepancias: se dieron cuenta de que en la foto la mujer tenía un lunar y, en cambio, la mujer que tenían delante no lo tenía.

Tras las comprobaciones, concluyeron que se había acreditado con una identidad falsa. Con los datos reales, constataron que tenía cinco órdenes judiciales de detención vigentes.

El hombre quedó en libertad tras declarar en dependencias policiales, mientras que la mujer pasó a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Santa Coloma de Farners.