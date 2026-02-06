Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tractores BarcelonaElecciones AragónPasapalabraSantiago SeguraBarcelonaBaliza V16Borrasca MartaRodaliesBaja laboralSorteo Copa del ReyMedicinaAudiencia tv
instagramlinkedin

En Erandio

La Ertzaintza investiga el hallazgo del cadáver de un hombre con indicios de criminalidad en Vizcaya

El fallecido sería un vecino de la localidad vizcaína de Barakaldo de 60 años que constaba como desaparecido desde el pasado miércoles

Vehículo de la Ertzaintza.

Vehículo de la Ertzaintza. / EUROPA PRESS

EFE

Bilbao
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La Ertzaintza ha abierto una investigación tras el hallazgo este viernes en Erandio (Bizkaia) del cuerpo sin vida de un hombre, que presenta indicios de criminalidad, según han informado fuentes del Departamento vasco de Seguridad.

El cadáver ha sido localizado en el Alto del Vivero, en Erandio, y, según las primeras indagaciones de los agentes trasladados al lugar, el fallecido sería un vecino de la localidad vizcaína de Barakaldo de 60 años que constaba como desaparecido desde el pasado miércoles.

Tras el levantamiento del cadáver por parte de la comisión judicial, el cuerpo ha sido trasladado al Instituto Vasco de Medicina Legal para su análisis forense.

Noticias relacionadas

La Ertzaintza, en espera de los resultados de la autopsia, continúa con sus investigaciones para tratar de aclarar las circunstancias en las que se ha producido el fallecimiento.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Lola Valiente, 19 años, tras intentar dos veces acceder a Medicina: 'Tengo un 9,4 de Bachillerato, pero en la sele la presión por la nota puede conmigo
  2. Los médicos de familia, sobre las bajas laborales: 'No podemos poner un plazo a una persona para saber cuánto le va a durar una depresión
  3. La moda de la crianza positiva alarga el colecho: “Si tu hijo termina la primaria y sigue en tu cama, hay un problema”
  4. Nuevo corte de la AP-7 en sentido sur después de que dos autocares se saltaran las restricciones hasta Gelida
  5. Catalunya, la primera comunidad en multar de forma sistemática por no llevar la baliza V-16: ya suma 53 sanciones
  6. Dos paleontólogos de prestigio de EEUU ya trabajan en Catalunya: 'Con Trump, estudiar la evolución humana se ha vuelto tabú
  7. La borrasca Leonardo llega a Catalunya y presagia una jornada de lluvias y temporal marítimo
  8. Los oftalmólogos, prudentes ante los colirios que prometen acabar con gafas y lentillas: 'Es necesario disponer de más datos

La Ertzaintza investiga el hallazgo del cadáver de un hombre con indicios de criminalidad en Vizcaya

La Ertzaintza investiga el hallazgo del cadáver de un hombre con indicios de criminalidad en Vizcaya

Detenido el portero de un edificio de Murcia por acosar durante tres años a una vecina menor de edad

Detenido el portero de un edificio de Murcia por acosar durante tres años a una vecina menor de edad

Los sobrinos de la octogenaria expoliada por la trama del notario intentan paralizar la venta del piso y los bajos

Los sobrinos de la octogenaria expoliada por la trama del notario intentan paralizar la venta del piso y los bajos

Condenados cuatro menores por atacar la casa de la directora del instituto de Andratx

30 años de cárcel para los condenados por coser a cuchilladas a la maestra de Rafelcofer

30 años de cárcel para los condenados por coser a cuchilladas a la maestra de Rafelcofer

Detenido en Madrid un hombre por abusar de su hija menor y retrasmitirlo en directo a cambio de dinero virtual

Detenido en Madrid un hombre por abusar de su hija menor y retrasmitirlo en directo a cambio de dinero virtual

Huyen de un control en la AP-7 en Llinars del Vallès y los detienen en Aiguaviva tras una persecución de 50 kilómetros

Huyen de un control en la AP-7 en Llinars del Vallès y los detienen en Aiguaviva tras una persecución de 50 kilómetros

Los Mossos paran a un camionero en Vic por no llevar la documentación en regla y le encuentran 6 kilos de hachís

Los Mossos paran a un camionero en Vic por no llevar la documentación en regla y le encuentran 6 kilos de hachís