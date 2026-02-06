Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, en directo | La muerte de una mujer en la UCI eleva a 46 el número de víctimas

El accidente de dos trenes en Córdoba, el más grave de la alta velocidad en España, ha dejado 46 fallecidos

La investigación judicial y la de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) tratan de esclarecer las causas del siniestro

Antonio Romero

Rubén Gargoi

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La investigación sobre el accidente de dos trenes de alta velocidad en la localidad de Adamuz (Córdoba), que dejó 46 muertos, avanza en dos vías, la judicial y la que impulsa la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), un órgano independiente pero adscrito al Ministerio de Transportes. La rotura de uno de los raíles centra las pesquisas para saber por qué se produjo el descarrilamiento del tren Iryo, que causó, a su vez, el accidente del Alvia de Renfe.

Aquí seguimos en directo, minuto a minuto, las consecuencias del accidente ferroviario en la provincia de Córdoba.

En directo | Comienzan los trabajos de reparación en Adamuz

Hallan una plantación de "maría" al rescatar a un matrimonio herido por el derrumbe de su casa en Elda

Una pelea entre bandas latinas en un centro de menores de Zaragoza deja 14 heridos y obliga a intervenir a la Policía

Detenidos dos abogados y un notario de València por dejar a una octogenaria con alzhéimer sin propiedades

La Policía investiga si la octogenaria expoliada por la trama del notario fue envenenada

Tres detenidos por escapar de un control policial en Castelldefels con tres kilos de cocaína ocultos en una batería de coche

Condenado un banco a pagar las transferencias no consentidas hechas desde las cuentas de un cliente

Detenidos cuatro miembros de Núcleo Nacional por hacer pintadas contra el islam en Sant Boi