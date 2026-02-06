Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Operación de la Ertzaintza

Detenido un hombre que se atrincheró en un piso con siete rehenes en Vitoria

Vehículo de la Ertzaintza

Vehículo de la Ertzaintza / Europa Press

EFE

Vitoria
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La Ertzaintza ha detenido a un hombre que se había atrincherado en un piso de Vitoria con siete rehenes, a los que había amenazado con un cuchillo, en un incidente en el que una mujer ha resultado herida leve, aunque no por arma blanca.

Los hechos han ocurrido poco antes de las 16:00 horas de este viernes. Al parecer, el hombre había amenazado con un cuchillo a una mujer de su familia y también a otras personas de la misma casa, en un piso compartido, según ha informado el Departamento de Seguridad. El incidente doméstico ha originado una fuerte discusión, gritos y la rotura de objetos por parte del detenido, que tiene 26 años.

La Ertzaintza y los bomberos desplazados al lugar han ayudado a cuatro rehenes a salir a través de una ventana, ya que la vivienda donde el hombre estaba atrincherado era un primer piso. Los otros tres ocupantes se han encerrado con llave en sus habitaciones para protegerse.

Los efectivos de la Ertzaintza, entre ellos un negociador experto en este tipo de situaciones, se han hecho cargo de la situación y han comprobado que el hombre no estaba dispuesto a cesar en su actitud amenazante ni a abandonar la vivienda, sino que pretendía seguir atrincherado en su interior.

Entrada de los agentes

Finalmente, ante el riesgo que había para las personas que aún estaban dentro de la casa, agentes de la sección Bizkor de la Ertzaintza han accedido al interior del piso y han reducido al hombre. Este ha sido detenido por los delitos de violencia doméstica y amenazas con arma blanca y ha sido trasladado a dependencias policiales.

En la discusión de violencia doméstica previa al atrincheramiento ha resultado herida de carácter leve una mujer de 30 años, que ha sido llevada a un centro hospitalario para ser atendida de sus lesiones.

TEMAS

