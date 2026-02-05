Tres detenidos por escapar de un control policial en Castelldefels con tres kilos de cocaína ocultos en una batería de coche

Los Mossos d'Esquadra y la policía local de Castelldefels detuvieron el pasado martes a tres sospechosos de tráfico de drogas. Los agentes descubrieron a tres personas, de origen albanokosovar, cerca de un vehículo por el paseo marítimo de la localidad y trataron de identificarlos. Sin embargo, los sospechosos se subieron al coche y salieron corriendo.

Por eso se inició una persecución por el municipio y los agentes establecieron un dispositivo para atraparlos colocando controles en todos los accesos a la ciudad. Finalmente los atraparon.

Al registrar el vehículo la policía descubrió una batería falsa bajo un asiento. Dentro había tres kilos de cocaína. Por eso los sospechosos quedaron detenidos por un delito de tráfico de droga y este jueves han pasado a disposición judicial. La investigación sigue abierta para determinar el origen de la droga.