Una pelea entre bandas latinas en un centro de menores de Zaragoza deja 14 heridos y obliga a intervenir a la Policía

La Policía Nacional ha tenido que intervenir este jueves en el Centro de educación e internamiento de Juslibol, en Zaragoza, tras el motín protagonizado por varios jóvenes pertenecientes a bandas latinas que, previamente, habían agredido a un vigilante del centro. Según cinco jóvenes y nueve agentes han resultado heridos. La situación ya está controlada.

La Policía Nacional ha recibido el aviso poco antes de la 13.00 horas y, rápidamente, se han desplazado hasta el centro cinco furgones de las Unidades de Intervención Policial (UIP) y tres patrullas de Seguridad Ciudadana, además de tres ambulancias, que han intervenido de inmediato para separar a los jóvenes amotinados y en actitud violenta.

Desde el Gobierno de Aragón han confirmado que el sucesos está relacionado con bandas latinas y que, "dada la intensidad", se ha requerido de la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado así como atención sanitaria para quienes la han solicitado, siguiendo "los protocolos establecidos".

En el motín han participado –entre otros– varios internos que son mayores de 18 años y que están en el centro porque, tal y como recoge la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, han de cumplir su sentencia en un centro de protección y reforma de menores aun habiendo cumplido la mayoría de edad.

Según fuentes policiales, los jóvenes le habrían quitado las llaves de su módulo al vigilante, procediendo a abrir varias habitaciones del centro y mostrando una actitud hostil. Un trabajador ha explicado a este diario que, al parecer, el episodio se ha iniciado entre dos jóvenes que, al iniciar una pelea, han sido separados de forma inmediata por los trabajadores de seguridad. "Ha sido entonces cuando han comenzado a agredir a los vigilantes", explican. Debido al número de menores implicados, se ha tenido que recurrir al apoyo de la Policía Nacional, trasladándose hasta las instalaciones las Unidades de Intervención Policial.

Pelea entre bandas latinas

No es la primera vez que la Policía Nacional tiene que intervenir en este centro. Según explican los propios trabajadores, actualmente hay jóvenes pertenecientes de dos bandas latinas, los Black Panther y DDP, que han protagonizado varios altercados. El último conflicto se registró la última semana de enero.

Durante esa pelea, dos educadores que trataron de separar a los jóvenes y mediar acabaron siendo agredidos. Los dos permanecen de baja laboral.

Precisamente, este jueves, los trabajadores del sector tenían convocada una concentración a las 15.00 horas en la plaza del Pilar para exigir mejoras salariales y más educadores. "La infancia y la adolescencia se protegen, no se abandonan", es el lema de la protesta.