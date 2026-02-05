Los Mossos atendieron a ocho niñas y mujeres el año pasado por mutilación genital femenina

Durante 2025 los Mossos d'Esquadra tuvieron conocimiento de seis casos de mutilación genital femenina en Catalunya que afectaron a ocho niñas y mujeres. La mayoría de las actuaciones fueron preventivas, ya que se detectó antes de que las víctimas fueran trasladadas para esta ablación al extranjero, excepto en dos casos en los que ya habían sufrido esta agresión en su país de origen. La policía catalana ha ofrecido estos datos dentro del Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina, que se celebra este viernes.

Según han informado los Mossos, las cifras del año pasado sobre mutilación suponen un descenso del 33,3% respecto al número de casos detectados en 2024, cuando se registraron 9 casos y 12 víctimas en Catalunya. Las edades de las niñas y mujeres atendidas en 2025 oscilaban entre los cinco y los dieciocho años, con una media de once años. La mitad de los casos fueron localizados a través de los servicios sociales, que es la principal vía de alerta, seguidos del trabajo de entidades, del ámbito sanitario y de la propia actividad policial.

Cuatro de las intervenciones preventivas de Mossos fueron en la región metropolitana norte mientras que el resto tuvieron lugar en Girona y en la zona sur. En Lleida se atendió a dos chicas que ya habían sufrido la mutilación antes de llegar a Catalunya. A una de las víctimas menor de edad el juzgado le retiró el pasaporte y prohibió su salida del territorio nacional para garantizar su seguridad.

Cooperación con Gambia

Desde el pasado viernes y coincidiendo con el Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina (MGF), agentes del Área Regional de Seguridad Ciudadana, Proximidad y Atención a las Víctimas de Mossos participan en un proyecto de cooperación internacional con la policía de Gambia para reforzar la prevención contra la ablación femenina y los matrimonios forzados.

Hasta el próximo lunes agentes, instructores y mandos de la policía de Gambia participan en diversas sesiones formativas impartidas por los Mossos d’Esquadra y centradas en la protección de las víctimas, la detección del riesgo, la aplicación del marco legal y el trabajo policial cerca de la comunidad.

En este sentido se insta a la prevención ante posibles casos de mutilación y matrimonios forzados con la coordinación con servicios sociales, el profesorado y los profesionales de la salud para poder localizar casos antes de que ocurran. También se forma sobre cómo abordar situaciones de vulnerabilidad y las obligaciones de comunicar que se está cometiendo esta agresión, para lo que es muy necesaria la policía de proximidad.

Estas jornadas forman parte de un proyecto impulsado por la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACCD) y financiado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), en el marco del programa “Fomentar la participación de las niñas en la erradicación de la mutilación genital femenina en Gambia”.

A partir de experiencias compartidas los Mossos explican a la policía gambiana diversas prácticas y herramientas que refuerzan la prevención y la respuesta frente a la violencia sexual y de género. Además, se insta a reforzar la cooperación internacional en materia de seguridad contra este tipo de agresiones. Los responsables de la policía catalana insisten en poner a la víctima en el centro de la atención y establecer una red de protección con los servicios públicos sanitarios, sociales y educativos.

En este sentido, Gambia es uno de los países con una prevalencia más alta de mutilación genital femenina en el mundo. El 75% de las niñas y mujeres de entre 15 y 49 años ha sufrido alguna forma de mutilación, y siete de cada diez niñas que la padecen lo hacen antes de los cinco años. Aunque la práctica está prohibida desde 2015, todavía hoy continúa muy arraigada y, a menudo, vinculada al matrimonio infantil, según los Mossos. Por este motivo, el proyecto tiene como objetivo fortalecer las capacidades policiales para prevenir, investigar y responder frente a este tipo de violencia.