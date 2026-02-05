Hallan una plantación de "maría" al rescatar a un matrimonio herido por el derrumbe de su casa en Elda

El derrumbe parcial del techo de una vivienda en la calle Moncayo de Elda, en el barrio de La Tafalera, ha sacado a la luz una plantación de marihuana con unas 130 plantas de pequeño tamaño que se encontraba en el interior del inmueble, según han confirmado a este diario fuentes policiales. El suceso, ocurrido a primera hora de la mañana de este jueves, ha dejado sepultado bajo los escombros al matrimonio que residía en la casa, que ha resultado herido.

El aviso se ha recibido a las 6:50 horas y agentes de la Policía Nacional han sido los primeros en llegar al lugar. Al acceder a la vivienda, guiados por las voces de auxilio, los agentes han localizado al matrimonio atrapado bajo parte del techo que se había venido abajo. En un primer momento, solo era visible el brazo de uno de los afectados.

En cuanto a las causas del derrumbe, este diario ha podido saber que se ha producido por la corrosión de las vigas debido a la acción prolongada del agua

La vivienda, de dos plantas, ha sufrido el colapso del techo de la primera, que se ha desplomado sobre la planta baja. En el momento del suceso, el hombre, de 47 años, y la mujer, de 46, se encontraban en el dormitorio. Hasta el lugar se han desplazado también nueve bomberos del parque de Elda, además de un suboficial, un sargento y dos cabos y varios medios. Los efectivos han procedido junto a los agentes de la Policía Nacional a la extracción de los heridos para su posterior atención sanitaria.

La Policía Nacional custodia la vivienda del barrio de la Tafalera en Elda donde se ha producido el derrumbe de parte del techo. / S.RODRÍGUEZ

También han acudido una unidad del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU) y una unidad de Soporte Vital Básico (SVB). El equipo médico del SAMU ha atendido a la mujer, que presentaba una contusión en una pierna, y al hombre, que sufría posibles fracturas en ambas extremidades inferiores, según ha detallado el CICU. Tras ser asistidos en el lugar, ambos han sido trasladados en ambulancia al Hospital General Universitario de Elda.

Hallazgo

Durante la intervención de los servicios de emergencia y tras el acceso al interior del inmueble debido al derrumbe, la Policía Nacional ha localizado una plantación de marihuana compuesta por unas 130 plantas de pequeño tamaño. Ante el riesgo de nuevos desprendimientos, la vivienda ha sido clausurada y se ha dado cuenta al juzgado por si procede imputar al matrimonio por un presunto delito de tráfico de drogas.

Según las mismas fuentes, el inmueble contaba además con dos enganches ilegales, uno de agua y otro de suministro eléctrico, que han sido clausurados. En cuanto a las causas del derrumbe, este diario ha podido saber que se ha producido por la corrosión de las vigas debido a la acción prolongada del agua.

Un momento del rescate. / BOMBEROS DIPUTACIÓN DE ALICANTE

Desde el Ayuntamiento de Elda han señalado que "desde el primer momento en que el Ayuntamiento ha tenido conocimiento del colapso parcial de la vivienda, los Servicios Técnicos Municipales se han desplazado al inmueble junto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para comprobar la situación sobre el terreno". Asimismo, han indicado que "se han adoptado de manera inmediata las medidas necesarias para garantizar la seguridad tanto de las personas que residen en las viviendas colindantes como de los propios inmuebles, para evitar cualquier riesgo adicional".

El consistorio ha añadido que continúa realizando el seguimiento técnico y administrativo correspondiente conforme a la normativa vigente y ha subrayado que "ahora mismo, lo más importante es la seguridad y trasladar nuestro deseo de pronta recuperación a las personas afectadas".