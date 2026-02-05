Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, en directo | La muerte de una mujer en la UCI eleva a 46 el número de víctimas

Feijóo pide a Sánchez dejar de tomar a la gente por "idiota" ante el "caos" ferroviario y no "jugar con la seguridad"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este miércoles al Gobierno que deje de tomar a la gente "por idiota" ante el "caos" ferroviario y que no "juegue con la seguridad y los servicios públicos". A su entender, el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha convertido España en un país de "media velocidad" pero "volverá a tener servicios que no den ni miedo ni vergüenza".

Así se ha pronunciado en un mitin en el Teatro Olimpia de Huesca junto al candidato a la reelección a la Presidencia de Aragón, Jorge Azcón, y la alcaldesa de la ciudad, Lorena Orduna. Previamente, ha visitado la empresa cárnica Fribin, en Binéfar, y también ha mantenido un encuentro con la Asociación Aragón Es Ganadería y Agricultura.

Ante unas mil personas presentes en este acto electoral, según fuentes del PP, Feijóo ha asegurado que viven en una época de "decadencia política evidente" y ha puesto como ejemplo de ello lo que ocurre en España con la alta velocidad tras los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), que se han cobrado la vida de 47 personas.