Delito de odio

Detenidos cuatro miembros de Núcleo Nacional por hacer pintadas contra el islam en Sant Boi

Los acusados difundían sus acciones por redes sociales para tener más impacto

El 42% de los delitos de odio que se denuncian son vía Internet y mayoritariamente por racismo u orientación sexual, según la Fiscalía

Un vehículo de los Mossos d'Esquadra

Un vehículo de los Mossos d'Esquadra / ACN

Germán González

Germán González

Barcelona
Los Mossos d'Esquadra han detenido a cuatro personas relacionadas con la organización de ultraderecha Núcleo Nacional por hacer pintadas fomentando el odio contra el islam, los inmigrantes, el Gobierno y los partidos de izquierda. Además, difundían estas acciones por las redes sociales en cuentas con un claro perfil de ultraderecha en la que se instaba a la expulsión de los extranjeros, además de atacar las políticas del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Los sospechosos actuaron en Sant Boi desde junio de 2025 hasta el pasado 28 de enero, cuando fueron arrestados, y siempre hacían las pintadas, de forma reiterada, en el núcleo urbano, cerca de mezquitas y otros lugares de oración, así como al lado de comercios que tienen personas inmigrantes, como supermercados o locutorios.

Los investigadores señalan que los sospechosos, de entre 20 y 24 años, también colocaban adhesivos de Núcleo Nacional junto a las pintadas como "reivindicación". Además, indican que grababan las acciones para difundirlas por las redes sociales, lo que incrementaba la alarma social en el municipio. De esta forma pudieron ser localizados por la policía.

Los sospechosos pasaron a disposición judicial de la Plaza 5 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sant Boi de Llobregat acusados de un delito de incitación al odio. Los agentes mantienen abierta la investigación y no descartan más detenciones. Algunas cuentas de redes sociales vinculadas a los sospechosos han cerrado, tal y como ha podido comprobar este medio.

