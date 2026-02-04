Abre un local de restauración y la mitad de los trabajadores no tienen contrato

Cuando decidimos abrir un local y tenemos trabajadores a cargo nuestro debemos ser legales. Y con legales quiero decir que debemos darles los derechos que les corresponden. Y lo primero es hacerles el contrato y darlos de alta en el Régimen General de la Seguridad Social. Pero se ve que no todo el mundo lo tiene claro. Un hombre en Zaragoza abrió un bar. Para inaugurarlo dio muchas voces. Estas fueron tan grandes que en esa inauguración se presentaron inspectores de trabajo y la policía. El propietario chino H.F. ha aceptado una condena de seis meses de prisión por tener 9 de sus 20 trabajadores sin contrato.

El propietario del local ha admitido su delito

Así se desprende del acuerdo suscrito entre el ministerio fiscal y su abogado defensor, el letrado Juan Carlos Macarrón, y que también recoge el pago de una multa de 1.440 euros a razón de ocho euros al día durante seis meses. En cualquier caso es un importe infinitamente inferior al que tuvo que abonar en su día por la sanción administrativa derivada de esta inspección, que se desarrolló el 24 de mayo de 2024. Y es que fueron 55.000 euros que, eso sí, se le rebajaron por pago inmediato.

Inicialmente, la Fiscalía solicitaba hasta seis años de prisión, tres años por un delito contra los derechos de los trabajadores y tres años más por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. En cualquier caso no ingresará en prisión porque el tribunal adscrito a la Sección Sexta, presidido por la magistrada Pilar Lahoz, acordó la suspensión de la condena. La causa la ha dirigido el Juzgado de Instrucción número 10 de Zaragoza.